مافعلته الإنقاذ فى 30 سنة من التمكين فعله اكرم فى شهرين





تمكين الشيوعي دأخل وزارة الصحة عبر السيد/ أكرم التوم

– حمدان مصطفي حمدان

السكرتير التنظيمي للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية، تقلد منصب مدير عام الصحة بولاية الخرطوم

– مسعود أحمد الحسن

السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية، تقلد منصب مدير الشؤون المالية والإدارية/ وزارة الصحة ولاية الخرطوم

– محمد إسماعيل الجاك

مسؤول الإتصال السياسي للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية، تقلد منصب المدير التنفيذي لوزارة الصحة ولاية الخرطوم

دي أهم المناصب الظفروا بيها الشيوعيين في وزارة الصحة بولاية الخرطوم .

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تمكين الشيوعي دأخل وزارة الصحة عبر السيد/أكرم التوم

– علم الهدى ابوكليب/مدير عام وزارة الصحة والرعاية. الاجتماعية/ولاية سنار (شيوعي)

– هويدا محمد الحسن/ مديرة البان جديد ( شيوعية)

– هبة عمر /نائب مدير مستشفى البان جديد ( شيوعية)

– هشام الجاك/ مدير حاج الصافي (شيوعي)

– زعفران الزاكي /مدير عام وزارة الصحة/البحر الأحمر (شيوعي)

– احمد عبدالرحمن احمد عنقر /مدير الطب العلاجى وزارة الصحة ومدير مستشفى الأطفال ولاية سنار (شيوعي)

– أميرة القدال مدير عام وزارة الصحة بولاية القضارف ( شيوعي )

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تمكين الشيوعي دأخل وزارة الصحة عبر السيد/ أكرم التوم

اسعد الطيب مصطفى المدير الإداري لمستشفي الكلى سنار و مدير الطب النفسي بولاية سنار ونائب مدير مركز العزل سنار

*علاء الدين يوسف محمد مدير الوبائيات بولاية سنار

* عفاف النحاس – مدير الإمدادات الطبية الاتحادية

* مناهل عبدالحليم – مدير المجلس الاعلي للصيدلة والسموم.

* هاشم : مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم .

*شاهيناز بدري – مدير المعمل القومي ( استاك )

* نزار صنقور . مدير إدارة المعامل بوزارة الصحة ولاية الخرطوم

*سارة عبدالعظيم/وكيل وزارة الصحة الإتحادية

*ذو النورين سيداحمد سالم /جامعة عبداللطيف حمد ومدير المعمل مروي، الولاية الشمالية.

*محمد سيداحمد(جيتر) مدير التخطيط والسياسات/وزارة الصحة الاتحادية

*ندى بكري /مديرة الطب العلاجي /وزارة الصحة الإتحادية.

* محمد أحمد دينامو مدير مكتب وكيلة وزارة الصحة الاتحادية.

* مناهل عبدالحليم – مدير المجلس الاعلي للصيدلة والسموم .

* داليا اليأس . مدير صحة الطفولة والأمومة بالصحة الاتحادية

* أمل الفاتح – مدير الإدارة العامة للصحة الدولية بالصحة الاتحادية

* امجد – الصحة الدولية بالصحة الاتحادية

* كوثر أحمد الربيع – سكرتير الصحة الدولية بالصحة الاتحادية

* محمد عنقر مدير إداري الحوادث سنار

* مختار بيرم،،، المدير الطبي السابق للتخصصي دنقلا: حاليا مدير العزل الصحي دنقلا، الولاية الشمالية

*مهند ميرغني ،،،،،مدير طبي مركز الأورام دنقلا،،، الولاية الشمالية.

* علي عبدالمنعم مدير إدارة المستشفيات بالولاية الشمالية.

*محمد إبراهيم مربع /يقين المدني مشرفي فرق أخذ العينات وزارة الصحة ولاية الخرطوم.

*نهلة جعفر /مدير الإعلام والعلاقات العامة السابق /وزارة الصحة.

*أحمد عبدالكريم محمد بشير /مدير إداري

مستشفي سنجه سنار

شهاب جعفر مدير اداري مستشفي امدرمان.

كل الذين ذكروا أعضاء بالحزب الشيوعي السوداني .

وهكذا التمكين الحقيقى ودى حالتو سنة ما تم يعنى مافعلته الإنقاذ فى ٣٠ سنة من التمكين فعله اكرم فى شهرين

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