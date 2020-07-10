مافعلته الإنقاذ فى 30 سنة من التمكين فعله اكرم فى شهرين

تمكين الشيوعي دأخل وزارة الصحة عبر السيد/ أكرم التوم
– حمدان مصطفي حمدان
السكرتير التنظيمي للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية، تقلد منصب مدير عام الصحة بولاية الخرطوم
– مسعود أحمد الحسن
السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية، تقلد منصب مدير الشؤون المالية والإدارية/ وزارة الصحة ولاية الخرطوم
– محمد إسماعيل الجاك
مسؤول الإتصال السياسي للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية، تقلد منصب المدير التنفيذي لوزارة الصحة ولاية الخرطوم
دي أهم المناصب الظفروا بيها الشيوعيين في وزارة الصحة بولاية الخرطوم .
(2)
تمكين الشيوعي دأخل وزارة الصحة عبر السيد/أكرم التوم
– علم الهدى ابوكليب/مدير عام وزارة الصحة والرعاية. الاجتماعية/ولاية سنار (شيوعي)
– هويدا محمد الحسن/ مديرة البان جديد ( شيوعية)
– هبة عمر /نائب مدير مستشفى البان جديد ( شيوعية)
– هشام الجاك/ مدير حاج الصافي (شيوعي)
– زعفران الزاكي /مدير عام وزارة الصحة/البحر الأحمر (شيوعي)
– احمد عبدالرحمن احمد عنقر /مدير الطب العلاجى وزارة الصحة ومدير مستشفى الأطفال ولاية سنار (شيوعي)
– أميرة القدال مدير عام وزارة الصحة بولاية القضارف ( شيوعي )
(3)
تمكين الشيوعي دأخل وزارة الصحة عبر السيد/ أكرم التوم
اسعد الطيب مصطفى المدير الإداري لمستشفي الكلى سنار و مدير الطب النفسي بولاية سنار ونائب مدير مركز العزل سنار
*علاء الدين يوسف محمد مدير الوبائيات بولاية سنار
* عفاف النحاس – مدير الإمدادات الطبية الاتحادية
* مناهل عبدالحليم – مدير المجلس الاعلي للصيدلة والسموم.
* هاشم : مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم .
*شاهيناز بدري – مدير المعمل القومي ( استاك )
* نزار صنقور . مدير إدارة المعامل بوزارة الصحة ولاية الخرطوم
*سارة عبدالعظيم/وكيل وزارة الصحة الإتحادية
*ذو النورين سيداحمد سالم /جامعة عبداللطيف حمد ومدير المعمل مروي، الولاية الشمالية.
*محمد سيداحمد(جيتر) مدير التخطيط والسياسات/وزارة الصحة الاتحادية
*ندى بكري /مديرة الطب العلاجي /وزارة الصحة الإتحادية.
* محمد أحمد دينامو مدير مكتب وكيلة وزارة الصحة الاتحادية.
* مناهل عبدالحليم – مدير المجلس الاعلي للصيدلة والسموم .
* داليا اليأس . مدير صحة الطفولة والأمومة بالصحة الاتحادية
* أمل الفاتح – مدير الإدارة العامة للصحة الدولية بالصحة الاتحادية
* امجد – الصحة الدولية بالصحة الاتحادية
* كوثر أحمد الربيع – سكرتير الصحة الدولية بالصحة الاتحادية
* محمد عنقر مدير إداري الحوادث سنار
* مختار بيرم،،، المدير الطبي السابق للتخصصي دنقلا: حاليا مدير العزل الصحي دنقلا، الولاية الشمالية
*مهند ميرغني ،،،،،مدير طبي مركز الأورام دنقلا،،، الولاية الشمالية.
* علي عبدالمنعم مدير إدارة المستشفيات بالولاية الشمالية.
*محمد إبراهيم مربع /يقين المدني مشرفي فرق أخذ العينات وزارة الصحة ولاية الخرطوم.
*نهلة جعفر /مدير الإعلام والعلاقات العامة السابق /وزارة الصحة.
*أحمد عبدالكريم محمد بشير /مدير إداري
مستشفي سنجه سنار
شهاب جعفر مدير اداري مستشفي امدرمان.
كل الذين ذكروا أعضاء بالحزب الشيوعي السوداني .
وهكذا التمكين الحقيقى ودى حالتو سنة ما تم يعنى مافعلته الإنقاذ فى ٣٠ سنة من التمكين فعله اكرم فى شهرين
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