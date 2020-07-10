شادية عمر: الشيوعيين وادمان الليدو





الشيوعيين وادمان الليدو

السياسة عند الشيوعيين كلعبة الليدو المهم ان يصل في النهاية بغض النظر عن من يأخذون في طريقهم

الان استنفروا كل جهدهم و جهيدهم و هم يشعرون بالغيظ الشديد لان

عندهم توكن “اتقتل” و رجع بيته

استنفروا كل عدتهم و عتادهم و جدادهم ليتحصلوا على الرقم ستة ليخرجوه من البيت و يجري على البورد لينتقم ممن اقاله ..

يعدون لمليونية اعادة اكرم

لماذا لم يخرجوا مليونية لمركز غسيل الكلى و شهدائه الماتوا بسبب اغلاق المركز ؟

لماذا لم يخرجوا مليونية للاطفال الماتوا بسبب الاكسجين او المرضى الذين لاقوا ربهم على ابواب المستشفيات ؟

لماذا لم يخرجوا مليونية للعالقين كبار السن الذين ماتوا مجهولين وحيدين في بلاد غريبة؟

لماذا لم يخرجوا مليونيات للموتى في شوارع الفاشر ؟

ام اكرم اهم من حياة المواطن السوداني ؟

على اولياء دم المرضى الماتوا بسبب اهمال اكرم المطالبة بفتح تحقيق رسمي بالذات مركز غسيل الكلى

و على لجنة ازالة التمكين فتح التحقيق الفوري في ملفات دعم الكورونا التي تحصلت عليها وزارة الصحة

الشيوعيين الان يقودون معركة طفولية موجوعين من هزيمة لا توجد الا في خيالهم .. لا يهمهم اكرم في شخصه و أنما يمثل لهم التوكن الذي يجب ان يعود الى ساحة اللعب “كية” في الاعداء

اما صحة المواطن و استقرار الحياة في السودان فهي اخر اهتماماتهم

اذا استجاب حمدوك لضغطهم و اعاده فعلى هيبة الحكومة السلام

مدني يمشي رأيه

و اكرم يرجع

و الشعب ليهو الله

Shadia Omar

شارك الموضوع :





