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الوضع اصبح سيء تماماً اقتصادياً لكن عمرنا ما حنصل مرحلة ياحليلك يا البشير
اي نعم انو الوضع اصبح سيء تماماً اقتصادياً لكن عمرنا ما حنصل مرحلة ياحليلك يا البشير ( حُكم الدكتاتورية) ..
حتى وان افرزت هذه الثورة حكومة انتقالية غير قادره علي تخطي الازمات .. لكن كلنا على يقين حتجي حكومة مدنية بخيارات الشعب وحتنتصر و حتعبر بالفعل ..
و السودان فيه شباب يسدو عين الشمس
حازم حلمي
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3 تعليقات
انت يا ككوية نايم ولا شنو ؟ حليلك يا بشير من زمااااان ..البلد منتهية وانت يا شيال الشنط مع المزز ..البلد خلاص راحت وشربت فيضان وجوه ومرض وانهيار بنية تحتية وفوقية وأخلاقية وعيييييك بلد اقدل فيها الورل واتحكم فيها أمثال الحلو …وجاي انت يا مملس تقول ما بنقول يا حليل ….يا حلييييل ووااااااي كمان يا حليل بشير وقحط تطير …اسكت يا عوير
إنت منو زاتك… البشير لا يتشرف بامثالك
الاخ حازم تحياتي والله يا حليل البشير من البداية . انت قائل الحاصل ده ثوره كما يدعي الناس هذا تغير لنظام حكم بغض النظر اختلفنا معه او اتفقنا . من الاستخبارات الدوليه وهذه مسرحية هذليه ليست لها علاقة بالاسلام او الكيزان ، الدوله الغربية تحتاج نظم مطيعة
عندما طرد الرئيس الزيمبابوي السابق البيض تم حصار علي دولته وهو مسيحي يعني الموضوع ليست اسلام . حتي كتابه هذه السطور يوجد حصار اقتصادي علي زيمبابوي
والشي الاخر السلام مع اسرائيل وهذا هو بيت القصيد
اما حكاية ثورة ديسمبر المجيدة وشهداء القيادة هذا كلام خالي المضمون
والايام سوف تظهر ما اقول