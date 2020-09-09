



اي نعم انو الوضع اصبح سيء تماماً اقتصادياً لكن عمرنا ما حنصل مرحلة ياحليلك يا البشير ( حُكم الدكتاتورية) ..

حتى وان افرزت هذه الثورة حكومة انتقالية غير قادره علي تخطي الازمات .. لكن كلنا على يقين حتجي حكومة مدنية بخيارات الشعب وحتنتصر و حتعبر بالفعل ..

و السودان فيه شباب يسدو عين الشمس

حازم حلمي