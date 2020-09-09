السودانيون يفقدون 45% من مدخراتهم بانهيار عملتهم بسرعة الفيراري





#انفجار_قحت_الكبير

في اسبوعين فقط ؛ فقد السودانيون ٤٥% من مدخراتهم بانهيار عملتهم بسرعة الفيراري ،

تضاعف سعر كل شيء ٣ مرات كتضخم لسعة النحلة سرعة والما ؛

هوى الجنيه الذي استلمه حمدوك من البرهان ب ٥٤ ج ليتضاعف خمس مرات وتزيد !

ولم يفتح الناشط فمه بكلمة او بيان يعزينا فيه ،

هل يدل هذا على نوعية من الاحترام خفية للشعب

ام هو تجاهل الخجلان او صمت الكسلان؟

لقد ظل نشطاء الخارج يقبضون الاعانات و المرتبان بالدولار ٣ عقود ؛ فهل سيهمهم لو صار الدولار بالف الف واليورو بمائة مليون !

لقد اسقطت #قحت_حمدوك كلمة مدنيييااااو ؛

لتشيع جوار اختها البائسة المنتحرة ” شكرا حمدوك ”

أما آن لفارس ان يتقدم يعلن انتخابات حرة مبكرة تعكس خيار الشعب ؟

وتنجي النشطاء من هوسهم و بؤسهم ؟

محمد هاشم الحكيم