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السودانيون يفقدون 45% من مدخراتهم بانهيار عملتهم بسرعة الفيراري
#انفجار_قحت_الكبير
في اسبوعين فقط ؛ فقد السودانيون ٤٥% من مدخراتهم بانهيار عملتهم بسرعة الفيراري ،
تضاعف سعر كل شيء ٣ مرات كتضخم لسعة النحلة سرعة والما ؛
هوى الجنيه الذي استلمه حمدوك من البرهان ب ٥٤ ج ليتضاعف خمس مرات وتزيد !
ولم يفتح الناشط فمه بكلمة او بيان يعزينا فيه ،
هل يدل هذا على نوعية من الاحترام خفية للشعب
ام هو تجاهل الخجلان او صمت الكسلان؟
لقد ظل نشطاء الخارج يقبضون الاعانات و المرتبان بالدولار ٣ عقود ؛ فهل سيهمهم لو صار الدولار بالف الف واليورو بمائة مليون !
لقد اسقطت #قحت_حمدوك كلمة مدنيييااااو ؛
لتشيع جوار اختها البائسة المنتحرة ” شكرا حمدوك ”
أما آن لفارس ان يتقدم يعلن انتخابات حرة مبكرة تعكس خيار الشعب ؟
وتنجي النشطاء من هوسهم و بؤسهم ؟
محمد هاشم الحكيم
تعليقات فيسبوك
2 تعليقات
انتظروا.الطوفان القادم
انت تنفخ في قربة مقدودة
هؤلاء لايعرفون سياسةوقد ارسلوهم من وراء البحار لينفذوا اجندة معروفة للكل من اكتر من نصف قرن.تقسيم السودان
هؤلاء عملاء ولاذرة وطنية لديهم
القحاتة خجلانيين مش قادرين يعانوا لي بعض. ..
لكن تأتي منهم كلمة نحن فشلنا ونعتذر رغم علي انفهم.
وهم الان يتحالفون مع الحركات لكي تعلن الحرب. حتي ينشغل الراي العام في الحرب بدل الانشغال بفشل الحكومة كمحاولة يائسة منهم