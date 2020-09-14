الناس البطالبوا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب مش هم نفسهم الكانو بطالبوا بوضعه في القائمة





#. كفتي الميزان #

الناس البطالبوا بعقوبات رادعة لتجار العملة مش هم نفسهم الكانوا بطالبوا بالقصاص من قتلة ( الشهيد) مجدي ؟؟؟

الناس البطالبوا بالقصاص من قتلة ( شهداء) انقلاب رمضان مش هم نفسهم البطالبوا بمحاكمة قادة انقلاب ٨٩ ؟؟؟

الناس البطالبوا برفع الدعم عن السلع مش هم نفسهم الكانوا بقولوا السلع ما مدعومة ؟؟؟

الناس البطالبوا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب مش هم نفسهم الكانو بطالبوا بوضع السودان في القائمة دي

الناس البتفاوضوا في جوبا مش هم كلهم ياهم الموقعين على اعلان الحرية والتغيير ؟؟؟

الناس القالوا قبضنا عند قادة الانقاذ مليارات من الدولارات مش هم نفسهم البقولوا الخزينة فاضية. ؟؟؟

الناس البقولوا حرية التعبير مش هم نفسهم البقفلوا الكباري مساء كل خميس ؟؟؟

الناس ….. الناس

ابوحسام / سبتمبر ٢٠٢٠