انعدام الدولار في السوق وعجز بنك السودان لتوفيره للمسافرين للعلاج والطلاب





الحكومة المصرية ركبت راس وحاولت تنفيذ قرارات خاصة بإزالة المباني من الاراضي الزراعية ….

وعند التنفيذ اصدمت بواقع غير بعد ان هدمت المباني والمساجد …

ولكن الغضب والتجمهر وردة الفعل ….

الحكومة المصرية بلعت القرار واستبدلتها بقرار جديد اسمو التصالح…

تدفع مبلغ محدد وبالتالي يحصل تصالح بين الحكومة والمخالفين…..!!

اخشي على الحكومة السودانية ان تبلع قرارات الطوارئ الاقتصادية الخاصة بالسوق الموازي….

بعد انعدام تدوال الدولار في السوق وعجز بنك السودان المركزي لتوفير الدولار للمسافرين للعلاج والطلاب ..ناهيك عن المليارات لاستيراد البضائع الاساسية..

مع العلم نحن بنستورد الصلصلة والثوم والزيت والكبريت وامواس الحلاقة..

شوهد السريحة اليوم بالقرب من برج البركة دولار دولار…

Ahmed Akasha