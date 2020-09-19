يضاف أسم غرانفيل ليدفع السودان مبلغ عشرة مليون دولار





ما أثار الدهشة لدي إدخال أسم الدبلوماسي القتيل بالخرطوم غرانفيل لتكون أسرته ضمن المستحقين لتعويض من السودان. وغرانفيل قتلته جماعة متطرفة في رأس السنة في الخرطوم. وقد حوكم القتلة الأربعة وحكم عليهم بالقتل قصاصا، وعفت الاسر من أولياء الدم عن تنفيذ القتل لأمر إعتقادي لديهم. اليوم يضاف أسمه ليدفع السودان مبلغ عشرة مليون دولار وتقبل حكومتنا السنية بذلك ما يعنى أن أي أجنبي تقتله جماعة متطرفة فإن السابقة تقول أن السودان ملزم بالتعويض ولا ينطبق ذلك إن قتل مواطن بريطاني أمريكي في لندن ولا مواطن فرنسي في باريس تدفع فقط الدولة القابلة للإبتزاز.

د. أمين حسن عمر