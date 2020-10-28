



كتبت إحدى الأخوات:

الناس تعمل حسابها من النصب ده!

شركة Jeunesse globa والهراء التسويقي …

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الليلة ح تسمعوا قصة مختلفة عن البتسمعوها لي جينسس بعيدة عن الرياء والكذب المبتذل من نوع

(دهبي الاشتريتو من جينس )

(وقروشي الاخدتها من جينس )

والكذب الواضح ده ….

انا ح احكي قصتي مع شركة Jeunesse وكيف تيم ون او التيم الكلو مصرين وسودانين نصبوا علي انا ومعاي 80 شخص سوداني وقصتي واحد في المليون من قصص الفشل والنصب البتحصل ..

اولا …اذا انتي شغالة في الشركة قبل تاخدي وضعية الهجوم اقري واسمعي قصتي كويس وح انزل كل الأدلة البتثبت كلامي …

ثانيا …انا حاولت لمدة 3 شهور اني ارجع حقي بطريقة هادئة واشتكيت للشركة وما انصفتني وتيم ون غير هددني ما عمل شي

ثالثا … اذا ناوية تدخلي الشغل ومصرة ابعدي من حاجة اسمها( تيم ون )

ما اطول عليكم الحصل كالآتي:

انا اسمي رانيا دخلت شركة Jeunesse بكامل قواي العقلية ما ح اقول زول حنسني لا لا زول دعاني ودخلت قريت كويس عن مجال التسويق الشبكي وفهمت الموضوع واتوكلت اشتركت وموضوع الخذلان وانك تكتشفي بعد كنتي متحمسة انو الموضوع ما ساهل ده خلوهو نتكلم عنو في بوست تاني ….

في يوم الكوتش الي فريقنا جات قالت ماااتنومو الليلة في مفاجأة ح نعلن عنها الساعة 1 اي زول في الشركة ح يتذكر اليوم ده جونا قالوا انو في عرض بتعملوا الشركة دايما اسمو BDA ( العرض ينص على الآتي انو اذا دخلت 5 اشخاص بي وكالة كبيرة (يعني بي قريب الف دولار) الشركة ح تتعاقد معاك بانها تديك شهريا 5 الف دولار )

وطبعا لاننا بطريقة ما كنا بنثق في الناس ديل صدقنا الموضوع وانا اجتهدت عشان اخد العرض ده باني ادخل 5 أشخاص بالوكالة الكبيرة دي ادفع من جيبي وبعدين ال6 شهور اخد 5 الف دولار…

لميت القروش وادينتها وضغط على نفسي واسرتي واشتريت ال 5 وكالات

وطبعا هم وقت ورونا الموضوع الحماااااس والناس الجات حكت انها اخدت العرض والمهم يومين ما نمنا بالحماس وح ندربكم ونكون معاكم ودراما

المهم انتهي زمن العرض وكنا فرحانين اننا عملناهو تاني ما شفنا زووول غطسو وصنووو كده بشكل غريب

انا منها حسيت في شي غلط المهم نهاية الشهر الاول الي هو المفروض ناخد فيهو ال5 الف دولار جونا قالوا الBDA اتاجل كييف الكلام ده والله فيهو مشكلة

تابعت الموضوع مع الفوق مني ومع مدربين كباار في الشركة ولا واحد عبرني بعد شافوني دقيت جرس والموضوع كبر جابو لينا واحد اسمو شهاب خلف دخل معانا اجتماع هددنا قال لينا اليتكلم ح يفقد دعم الفريق ويتحرم من الايفنتات وقلنا ليكم ال BDA ده حاليا موقف في العالم كلو والمهم قال كلامو وطلع

انا كنت بين نارين اني خسرت كل الخسارة دي وبعدين اطلع من الموضوع ساي كده وبين اني زعلانة جدا وعايزة حقي حاولت اواصل شغل بس غلبني كان مسيطر على احساس اني ح اورط شخص تاني معاي وادخلوا في شركة زي دي واخليهو يدفع مبالغ قدر دي

طبعا ما يفوت عليكم اني الاشتراك الدفعتوا ده جاتني بيهو بضاعة كتيييرة جدا وانتو عارفين اسعارها نار كيف ف برضو موضوع ابيعها كان شبه مستحيل مع اني اجتهدت جدا بس ربع بس الاتباع أما ماسورة المنتجات دي نتكلم عنها في بوست تاني …

المهم اتواصلت مع الناس الحققو معاي شروط العرض واتفقنا اننا نتواصل مع الشركة وهي تنصفنا وحصل اتواصلنا معاهم

قالوا اثبتو كلامكم رسلنا ليهم الفيديوهات والحاجات الثبت كلامنا قالوا لينا اصبرو نحقق في الموضوع الموضوع جرا شهريت يحققو بس

ونحن منتظرين المهم في النهاية قالوا لينا كلامكم صح الناس ديل غشوكم

قلنا الحمد لله ومافي عرض زي ده من الشركة طيب تمام وانهم عملوا كده عشان هم تجيهم نقاط

اههههم نقطة لازم تعرفوها انو الكوتش الكبييير لما انا اصغر زول في الفريق ادخل شخص او نقاط بتصلهم نفس نقاطي وطبعا النقاط لما تكتر تتحول لي قروش ويترقوا هم في الشركة واتخيلو الآلاف الناس البتكون في الفريق دي لما تدخل أشخاص

وفي نفس الشهر الكذبو فيهو كذبة ال BDA دي هم وصلوا ترقيات عالية جدا بي قروشنا نحن طبعا

خلاصة الموضوع الشركة ما اخدت اي اجراء ضد الناس الغشونا ديل ولا عملت ليهم شي بس ادتهم انذار 😏

المهم انا كتبت الكلام ده عشان اولا احذذذركم من الشركة دي واحذركم من اي شخص يدعوكم للشغل ويسهل الموضوع ليكم ده كلو كذذذذذبببب

تانيا لاني ما ح اخلي حقي قانونيا بديت في الموضوع

المهم طالبة منكم انكم ترفعوا البوست

صحبتك النفسها تشتغل تاقيها وريها حقيقة الشركة

اذا انتي شغالة احكي لينا قصتك واتخذلتي كيف انا متاااكدة اي وحدة هنا عندها قصة خاصة بيها

**ح ارفق كل الحاجات البثبت كلامي في الكومنتات من ايميلات الشركة لي فيديوهات المدربين للدردشات الكانت في القروبات وحسبي الله فيكم واحد واحد **

اي زول ح اتاقيهو في البوست ده ارفع البوست

#انا_عايزة_حقي

تجربة (2)

ده إيفنت لشركة جينيس قلوبال في الخرطوم..

تخيل يامؤمن القاعة دي كلها ناس عايزين يغتنوا من بيوتهم!!

المنشور ده قديم بس حأعيده مع التعديل.. عسى ولعل واحد -واحد بس- من الناس الحضروا السمنار ده يشوفو..

قبل تبيع دهب الحاجة وموبايلات أخوانك عشان تشترك.. في حاجتين مهمات لازم تفهمهم:

– التسويق الهرمي هو اسم ملطف لعملية احتيال بونزي ( Ponzi scheme)..

– التسويق الشبكي هو إسم ملطف للتسويق الهرمي.

أي شركة أو مؤسسة بتستخدم الأسلوب الهرمي، دي شركة بتمارس عليك عملية احتيال ممنهجة..

كيف تقدر تميز الشركات دي:

1 – شماعة المنتج..

بسوقوا لمنتج او منتجات وهمية أو غير ذات فائدة غالباً.. مرهم بعالج حب الشباب، والسرطان والرمد الطبيعي والهستيريا وآلام فقد الحبيب..الخ

في الواقع المنتجات دي ماهدف الشركة الأساسي، ووجودها غطاء عشان يدي شرعية للشركة ما أكتر..

زمان كانت الشركات الوهمية دي بتقدم المال للمشتركين مقابل إضافة أعضاء فقط.. بالزمن الموضوع إنكشف للناس، وصدرت قوانين دولية لملاحقتهم قانونياً .. فظهرت شركات “كيوت” حبتين.. بتعمل نفس التلاعب بس بواجهة (منتجات)..

بتعرض ليك منتج (غير مثبت كفائته طبياً) وبتجبرك انك تدفع مبلغ اشتراك (رمزي) او انك (تشتري) المنتج قبل توزعه.. والمبلغ بكون كبير جداً لأنو شراء المنتج تغطية ذكية بدلا عن أخذ المال مقابل إضافة غيرك..

مثلا: شركة بتطلب مبلغ اشتراك 500 دولار بمسمى اشتراك/ رسوم سمنار/ رسوم كامب.. الخ..

شركة تانية كيوت بتديك منتجات تكلفتها (10 دولار).. وبسموها الباكج الذهبي مثلاً.. ويلزموك انك تشتري الباكج بمبلغ 510 دولار..

كده إنت رجعت ليهم مبلغ التكلفة للمنتجات الوهمية + دفعت مبلغ الاشتراك بطريقة أذكى من المطالبة المباشرة.. (أحفظ الرقم 510 عشان حأرجع ليهو تحت)..

المهم انك تفهم انو الشركات دي بتاخد منك المبالغ دي بطرق مختلفة في النهاية..

2 – مداعبة أحلام الثراء السريع..

بستخدموا تكنيكات التنمية البشرية.. المتحدثين في السمنارات دي بكونوا متحدثين جيدين وناس نضامين لأعلى مستوى.. وكل كلامهم بكون تحفيزي جداً.. وغالبا بكون مؤسس الشركة وعلى درجة عالية من الثراء والبذخ.. سايق عربية آخر موديل وببتسم كتير وعندو غمازات..

أساليب زي الإيحاء والتلاعب اللفظي مع التحفيز النفسي.. على غرار: خلي عندك عزيمة وحتنجح، القرار قرارك الثراء على الأبواب وانت تستحق تكون غني.. لو عايز تطير بتطير بس قولها في سرك 3 مرات.. الخ

ويركزوا على ظروفك الصعبة والماديات الإنت محروم منها في البداية، عشان يقدموا ليك الحل السحري.. لازم يحصل تضخيم لفكرة إنك فقير ومحروم وفاشل في البداية، الفكرة دي حتترسب لعقلك الواعي والباطن، ومع الإبهار البقدموه ليك في القاعة (مظاهر بذخ شديد غالبا أو بنوته سمحة مليانة مساحيق تجميل) حتحس إنو الناس ديل عارفيم بعملوا في شنو وحتجيهم مدردق..

الخطوة التالية هي (المزامنة العاطفية).. وهي -يا أخا العرب- انو يحكي ليك كيف انو: أنا زمان كنت زيك.. مالاقي حق التمباك.. ظروفي كانت صعبة.. حبيبتي خلتي عشان مفلس وعرست صاحبي.. لكن فجأة صحيت من النوم وقررت إني أتغير وأبقى .. الخ الخ الخ

القصة الملحمية للثراء البحكيها ليك بعد “فجأة صحيت من النوم وقررت إني أتغير” دي إسمها (الحافز).. بجي بعد المزامنة العاطفية عشان يشعرك انك ممكن تبقى زيو بأسهل مايمكن .. (ده نوع من أنواع نظرية العصا والجزرة كمان بس بأسلوب أعقد شويه) ..

بتحصل ليك عملية ربط لاواعي بين ثراءه وبين إضافة ناس معاهم.. شفتها بسيطة كيف..!!

#بي_اس: الحديث في السمنار مابكون عن السلعة، في الواقع السلعة بتاخد وقت بسيط من زمن الإيفنت غالبا.. لكن أغلب الكلام بكون عنك إنت..

إنت السلعة..

إنت ضحية خطاب ممنهج ومدروس مدعوم بمعرفية قوية بعلم النفس وأساليب الإقناع والإيحاء ولغة الجسد من نظريات التنمية البشرية..

وبترجع بيتكم راسخ دايخ من الوعود.. زيك زي أي مزه قعدت مع حبيبها النضام ساعتين تحت ضل النيمة..

3- تركيزهم الأساسي بكون إنك تضيف ناس عن طريقك موش انك تسوق المنتج.. فرق كبير بين انك تسوق منتج وتكون موظف تسويق غير متعاقد مقابل نسبة، وبين انك تضيف ناس كشرط لتسويق المنتج..

السؤال المفروض تسأله لنفسك هنا: ليه؟

ليه ما تاخد المنتج وتبيعو وتاخد نسبتك بكل بساطة؟

ليه بتلزم انك تشتريه أول؟

ليه الإصرار على إضافة أشخاص أكتر من تسويق المنتج.. وليه آخد قروش من إضافة ناس..

الفكرة ببساطة لأنو ده الإستثمارالحقيقي للشركة.. إتخيل الشركة حوض جرجير كبير.. الحوض فيهو تفرعات أو جداول صغرى كتيرة هي الأعضاء.. المشتركين الجدد هم البابور البضخ الرافد المائي (المال) عشان يسقي باقى الحوض ومايفيض يذهب للتفرعات.. لمن كل جدول (يجلب) رافد مائي/ بابور لوحده بتزيد نسبة الضخ في الحوض الرئيسي (الشركة) وبزيد هامش الجداول..وكل طرمبة ضخ جديدة بتجي بظهر جدول إضافي مقابلها لمن يقيف ضخ الماء بتجف الفروع أولاً ثم الحوض.. بالتالي بتحصل (متوالية هندسية) بتتطلب الضخ إلى مالانهاية..

الدائرة دي ممكن تستمر إلى مالانهاية كلما توسعت الشبكة، وبتتكسر الدائرة في اللحظة البتوقف فيها انضمام مشتركين جدد.. عشان كده أي شخص بتعرفوا انضم لشركة زي دي بستميت انو يضيفك، بكون صاحبك غالبا (وده لأنو الشركات بتنصح أعضائها بإنهم يركزوا على أصحابهم لأنهم بمنحوهم هامش ثقة كبير من البداية).. وبكون مستميت لدرجة اللزاجة والعباطة مرات في إنك تنضم ليهم..

(حيرفض يشرح ليك شئ بالتلفون، وحيطلب منك تتلاقو فيس تو فيس بالتحديد، لأنو نسبة الإقناع بتكون أعلى والوقت المتاح أطول – دي نصائح أساسية في عمليات الإقناع في التنمية البشرية)

والسبب لقى نفسو دافع 510 دولار في بضاعة قيمتها ما بتفوت ال10 دولارات، ومابلقى زبائن بطبيعة الحال، فبحاول يضيفك انت عشان ياخد حافز من الشركة يغطي خسائره.. بالدارجي، الشركة (بتبتز) الأعضاء بطريقة غير مباشرة لإضافة الأعضاء الجدد .. بالتالي هو بستميت انو يضيف أي زول عشان يطلع من الورطة دي عن طريق توريط غيره..

زي ما مرضى الطاعون في العصور الوسطى كانوا بقتحموا بيوت الأصحاء، عشان ينقلوا ليهم المرض ويشفوا هم زي ماكانوا بتخيلوا..

نفس الفكرة أعتقد..

#بي_اس: غالباً الناس الإشتركوا بتحصلوا على عوائد في البداية فعلاً، وبياخدوا أرباح كبيرة بالجد.. الأرباح دي مابتدفع منها الشركو مليم واحد، لكنها تدوير لمدفوعات الأعضاء الجدد (طاقية ده في راس ده) .. والفكرة بناء الثقة، ومداعبة روح المقامرة في المشترك عشان يتحمس ويستثمر المزيد.. من ناحية تانية يكون نموذج نجاح لأصحابه اللي هم الأهداف التالية للإنضمام للشركة.. عملية النصب بتحصل للكل وفجأة لمن أصحاب الشركة يجمعوا مبلغ معين.

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#نصيحتي_ليك

ماف بزنس حقيقي بكون بالطريقة دي..

أساس أي إستثمار في الدنيا خطوات معينة: رأس مال – منتج/ خدمة – بيع – هامش ربح.. أي اضافات غير كده معناها الموضوع ما بزنس وإنت بتتلعب..

ماف قروش بتجيك وإنت نايم في بيتك مالم تكون وارث، أو أبوك النفيدي..

ماف دخل بدون إنتاج..

ماف شركة في الدنيا بهمها مستقبلك.. البهم المقابل المادي البتقدمو ليها.. الإبتسامات والظرف المبالغ فيهو و (عايزنك تنجح) ده عشان جيبك ماعشان عيونك العسليات صدقني..

ماف صديق بتسلط عليك بالطريقة المحمومة دي عشان مصلحتك.. الإلحاح ده (to save his/her ass) ما أكتر..

خليك طموح أيوه.. بس كمان خليك واعي..

اللحظة البتسمع فيها عبارة ضيف ناس تحتك.. عضي جلابيتك، وسفنجاتك في يدك وغسل بكلو..

وماتنسى تعمل #شير للمنشور أو نسخ ولصق أو أفهم الخطوط العريضة.. لو عندك صاحب أو زول عزيز عليك ناوي يدخل في الدوامة دي.. ده الغرض من البوست.

بعتذر على التطويل.. في التعليقات رابط لهرمية بونزي الاتبنت عليها فكرة التسويق الشبكي..

منقووول للتحذير