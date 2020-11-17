جبريل ابراهيم رجل المرحلة ورئيس وزرائها بلا منازع





استمعت اليوم لخطاب د/ جبريل إبراهيم، مالك عقار، ولمنى من قبل.

كانوا موفقين جداً وارسلوا رسائل امان لاهل السودان جميعاً ان قادة الحركات المسلحة يمتلكون فهم ووعى عميق جداً لمشكلة البلد اكثر من سياسي قحط.

اشعار الناس بالامن والامان واحقاق العدل والعمل علي وحدة السودان خطاب يحتاجه الشارع ليعبر هذه المرحلة الحرجة من التاريخ.

الخطوة القادمة اتباع القول بالعمل واهمها معاش الناس.

د/ جبريل نختلف معه في كثير من الاشياء لكنه رجل المرحلة ورئيس وزرائها بلا منازع.

Alrabea Abd