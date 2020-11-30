دكتور ساتي إبن دنقلا أصبح إبناً لمروي وعلماً من أعلامها.. رحل وهو في طريقه لتشييع والده





فقد اليم ومُصاب جلل .. افجعتنا فيك يا مستر #ساتي أيها الإنسان النبيل يا ملاك رحمة الولاية الشمالية باسرها .. ستبكيك مروي برمالها ونخيلها ونيلها وبنيها .. مستر ساتي جراح العظام والنطاسي البارع .. جمعتني به عملية جراحية معقّدة لوالدتي بمستشفى الضمان مروي، ما وجدت فيه إلا عالماً متواضعاً ورجل يضج قلبه الكبير بالإنسانية في أسمى معانيها وابهى صورها .. ساتي إبن دنقلا أصبح إبناً لمروي وعلماً من أعلامها ومنارة سامقة فيها .. أوجعنا رحيلك يا رجل ..

رحل وهو في طريقه لتشييع والده الذي توفى قبله بساعات إلى مثواه الأخير، ليلحق به في ذات الليلة، حينما تحطمت سيارته في القرير وحطمت معها قلوب مُحِبة للرجل وآمال عِراض لكثير من مرضاه .. ذهب تحُفّه الأمنيات بالرحمة والمغفرة من كل أهل مروي وأريافها .. أسال الله لك جنة عرضها السموات والأرض أًعِدت لأمثالك من المتّقين وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

Aladdin Yousif Ali