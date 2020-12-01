الحكيم: حمد الريح يتلو القرآن بصوت جميل





كورونا تخطف حمد الريح

اتصل علي بصوته المميز والمعرفة بيننا جيدة :

– بناتنا الفنانات ديل يا شيخ الحكيم فيهن واحدات لبسهن ما عاجبني و نسن الآخرة عايزك تتكلم معاهن .

بالطبع وافقت وحدد الموعد جلسة مغلقة في الدار ؛

في الجلسة قدمني بآيات من القرآن سورة الفرقان تلاها بصوت جميل تمنيت ان لو كان قارئا وقلت له لاحقا بادب :

ليتك تسجل لنا من القرآن ،

تبسم وقال عندي ناس كتار بسمعو لو سجلتو

وليته فعل فان الحسنات يذهبن السيئات والصدقة الجارية تمحو السيئة الجارية

محاضراتي استمرت في عدة منازل وتجمعات للفنانين اغلبها كانت عن الدار الآخرة وتعميق الايمان وتحسين الاعتقاد.

قدمت كلماتي للشابات ، لستة منهن بعنوان في الجنة كيف الملتقى

كانت بداية لعمل كبير بعدها مضى بإيجابية

اللهم اغفر له وارحمه يا كريم

محمد هاشم الحكيم