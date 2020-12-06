منشور محزن للغاية ومؤثر لابنة المرحوم د. عبد الله البشير





بأوامر من ياسر العطا وعصابته ولجنة إزالة التمكين الاستخبارات العسكرية تمنع المرحوم الدكتور عبدالله البشير من أبسط حقوقه في استخدام الهاتف والتواصل مع اخوانه وإخواته حتى في أحلك اللحظات في غرفة العناية المركزة.

كتبت Marwa Abdallah Albashir

جزاكم الله كل خير على الدعوات ربنا يتقبل منكم ويبارك في حياتكم ويكرمكم ف الدارين يارب .. كتبت البوست التحت وكلي امل و رجاء بي دعوات لي ابوي تحقق شفاهُ وترجع عافيته لكن قضى الله امره وجاني خبر وفاة ابوي بعد دقايق من كتابة البوست الحمدلله على قضاءه وقدره، ربنا اراد ان يكون البوست سبب في دعوات ليه في اكتر لحظة الانسان محتاج فيها للدعوات.. سبب كتابتي للبوست انو من ما بابا الف رحمة ونور تنزل عليه دخل العناية يوم 16/11 كانت هبة اختي الظلت ملازمة لابوي طيلة ال 13 يوم القعدهم في العناية بتطمنا على صحة ابوي ومرات فجأة ترسل لينا بابا تعبان ادعو ليه؛ نلازم القيام والدعاء والصدقة لحدي ما تقول لينا بابا اتحسن و وضعو استقر الحمدلله واسي قاعد بياكل حتى نقدر نشم هواء ونحس الروح اتردت لينا.. في يوم الجمعة الفات اتفقنا اننا نلزم الدعاء(كل زول من مكانه) في وقت الاجابة من صلاة العصر لصلاة المغرب وفعلاً ظلينا ساجدين ندعي انو ربنا يعدي بابا من المرحلة الحرجة الهو فيها (كان تعب شديد ليلة الخميس وفي صباح الخميس ما كان في طريقة غير انو ينوموهو ويركبو ليهو انبوب التنفس) بعد المغرب انا ومنى ولبنى مشينا المستشفى لاقينا اخوانا المرابطين صباح ومسا خارج سور المستشفى والحمدلله ربنا اكرمنا ودخلنا لي بابا وقرينا ليه سورة البقرة وحصناه واستودعناه الله وكان عندنا احساس بالاطمئنان انُ بابا هيتخطى المرحلة دي وهيبقى كويس رجعنا البيت واحنا كلنا امل بي كدة.. في نص الليل سألت هبة؛ ابوي وضعو كيف ردها جا يا مروة الوضع صعب شديد شديييد ما عارفة اقول ليك شنو لكن بس كترو الدعوات شدييد😞 في اللحظة دي حسيت جسمي تلج حرفياً بقيت بفكر طيب ممكن دعاء زول غريب يكون فيه الاجابة كتبت البوست وانا ما شايفة وعيوني مليانة دموع ما عارفة بكتب صح ولا غلط وبفكر اكيد ربنا هيورينا معجزات قدرته في شفاء ابوي ابوي هيبقى كويس وهيُفرج عنه طوالي وهيجينا داخل البيت ونفرح بيهُ شديد انتهيت من كتابة البوست ختيت التلفون وقفت عشان اصلي وادعي وصلتني مسج من محمد البركة فيكم في ابوي😞

عزاءنا يا ابوي انك مشيت لي الكريم انو الله اختارك الى جواره لا ظلم لا الم لا مرض انو كل البواسينا وبعرفك بقول لينا اكاد اقسم ليكم يا بناتي ابوكم دة في الفردوس الاعلى، رجانا يا ابوي نحصلك قريب لأنو الدنيا الكعبة دي ما بتتعاش من غير طيبتك وضحكتك وحبك وبشاشتك ..

راضين بقضاء الكريم ومؤمنين تمام الإيمان؛ إنُّ كل الحصل مسطر ومكتوب وما كان في طريقة ولا كان في وسيلة يتغير منه شي لأن قضاء ربنا نافذ(اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) ميقنين ان قضاء ربنا كلو خير وخير كتيير لي ابوي….. لكن دة ما يمنع اني حابه اقول لي كل الخلو اخواني بالاخص احمد اخوي جاري جري الوحوش ما خلا باب ما طرقو ما خلا زول ما وصل ليو خطاب بوضع ابوي الصحي ما خلا طريق الا وسلكو وطلع في الاخر ساكي السراب ببرود جميع المسؤولين القابلو خطاباتو يا بالرفض يا بالصمت فانا بسأل الله واعز عليه في السؤال 🤲🏻 بدءاً من البرهان مروراً بحمدوك وحميدتي وياسر العطا وعصابته # وخلوني اقيف في ياسر العطا وعصابته دي شوية ياسر العطا وصلو خطاب يوم الاتنين بوضِّح حالة ابوي المرضية وضرورة بدء علاجه باسرع وقت ما كان من ياسر العطا وعصابته الا نزع بيتنا في مؤتمر الكذب والتدليس يوم الخميس بعد تلاتة يوم بالضبط نزعو بيتنا الظلَّ ابوي من 2005 يبني فيه طوبة طوبة وكل فترة يزيدو شوية (والبشوف بيتنا بلاحظ الطابق الفوق لسة ما مكتمل وما مضروب بوهية والمتعود كان يجينا بلاحظ كان وجود طوب وتراب طول الوقت قدام بيتنا اتسهلت بواصلو الشغل ما اتسهلت بقيف) نزعو بيتنا الساكنين فيه احنا كلنا اولادو السبعة بي اسرنا ما كان من وجدي صالح الممثل البارع الذي ضل طريقه الى المحاماة ومن ثم الى سرقة شقى الناس بالكذب وتدليس الحقايق ان يوحي لي الناس انو كل زول فينا من اولاد عبدالله البشير عندو ارض براو في حين انو ياهو بيتنا دة مكتوب بي اسمنا كلنا ابوي وامي واحنا يعني كل زول فينا بطلع بي كم متر وبالرغم من انو ما نزعو غير بيوت اعمامي الساكنين فيها برضو بي اولادهم واسرهم ما كان منو الا يقول حي كامل حقهم😏 المضحك المبكي انو الموضوع ما وقف هنا ابوي شال تلفون اخوي المرافق ليو وضرب لي دكتور عبدالله العطا قائد السلاح الطبي حالياً (ولد عم ياسر العطا) (كان زميل ابوي اشتغلو سنين سوا في السلاح الطبي) المهم اتصل على دكتور عبدالله العطا معاتباً يا عبدالله معقولة ملفي الصحي يصل ياسر العطا الاتنين يقوم ينزع بيتي وبيت اولادي الخميس دة كلام شنو!! ما كان منهم الا ان يجعلو من اتصال ابوي جريمة كيييف يخش لي ابوي تلفون جوة جات الاستخبارات العسكرية فتشت و أدو تعليمات لي الضباط والعساكر انو ما يدخل تلفون جوة؛ واحنا داخلين لي ابوي لازم نخت تلفوناتنا برة وحتى اخواني القاعدين طول اليوم مع ابوي يختو تلفونهم برة وفضلت الاستخبارات العسكرية تنط لي ابوي كل فترة والتانية عشان تفتش لو في تلفون في الاوضة وقدر ما طلب ابوي انو مرة مرة يخلو يضرب قدامهم لي اخواتو يضرب لي جزو من اهلو يطمنهم عليهو رفضو (طبعاً ابوي مسموح ليو بي زيارة الاقارب من الدرجة الاولى سبحان الله الاخوان طلعو ما درجة اولى طلعت الدرجة الاولى شاملة الاولاد والزوجة بس) فضل التلفون هاجس عند العساكر والضباط حتى وابوي بين الحياة والموت ظلو يترددو عليه جوة العناية ويصرو يفتحو الستارة البتمنحو بعض الخصوصية اصرو ان تظل مفتوحة عشان يتأكدو من عدم وجود تلفون جمب ابوي#

نواصل؛ نزولاً عند فيصل مدير السجون وعلاء مدير سجن كوبر و المطرود من رحمة الله بإذن الله الظالم العام الحبر و وبعض وكلاء النيابة الظالمين وبعض الضباط والعساكر( البعض للامانة كانو رحيمين ومتفاهمين) كل من كان له دور في أذية ابوي اسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما نُزعت الرحمة من قلوبكم ان يجعلكم مطرودين من رحمته اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يزلزل الارض تحت اقدامكم اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرينا فيكم يوماً اسود من يوم عادٍ وثمود… ما هنسى اني اخص بالدعاء كل زول ذكر ابوي بكلمة سوء كذباً وإفكاً وابوي اتعود انو يلقانا زعلانين من نزول خبر كاذب عنو يوصينا اوعى تردو اوعى تتناقشو مع زول مش انتو عارفين الكلام دة كذب ومش ربنا عارف تاني في شنو!! صابر من بدري يا ابوي ربنا يجعلك من الذين يوفون اجورهم بغير حساب (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)

اخيراً جملتنا الشهيرة في قروبنا العزيز هل تحسبنت على الظالم العام اليوم!

في الختام: (اللهم ارزق ابي جنةً عرضها السموات والارض لا يظمأ فيها ابداً ولا يشقى) ( اللهم لا تمكنهم من احدٍ بعد ابي يا كريم وفرح قلوب زملاء محنتنا بفك اسر ذويهم و ذوينا قادر يا كريم)