ضكرنة الكيزان ظهرت عند السقوط





الشفتنة دي كيفنها 😎😎

الاسلاميين شفتنة وضكرنة🤕🤕

اي خلونا نقول الحقائق مجردة وبالدارجي وبررررة في الصقيعة💪💪

طبعآ انا متأكد كل القاحتة او الشاعرين بنفسهم قحاتة كلامي دا ما حيعجبهم وحيصنفوني كوز لكن مامشكلة صنفو ساااه 😜😜

طبعآ الاسلاميين ديل رجال عديييل كان سرقو وكان فسدو يعني الواحد كان كضب عليك بعشيك وكان شال من جيبك ما بخليك تبيت القوي 🍛🍛

اوريكم كيف الاسلاميين ديل شفوت انتو عارفين الناس ديل البلد دي استلموها حمرة عين ودخلو اي فار في جحرو ، الناس ديل فترتهم دي كلها كانو محاصرين دوليآ وفي فترة الحصار دي دخلو البترول وعملو الصناعات الدفاعية من اكبر الصناعات في شمال شرق افريقيا ووصلو درجة انو صدرو كمية من انتاجهم ولهو ناس قحت الان سادين منو الحوجة بتاعت ازمة كورونا ودفعو منو قروش امريكا طبعآ الكلام دا القحاتة ما عارفنو وماحيصدقو لكن برضو ما مشكلة ، عايز اوريكم الشفتنة قولو لي كيف ؟؟؟

لمن يدخلو كل معدات الصناعات الدفاعية وآليات البترول صغيرة كبيرة من اسبيرات ومعدات واغلبها من امريكا واوروبا وهم محاصرين ،تاني قولو لي كيف ؟؟

المعدات دي جات من امريكا بواسطة خمسة دول حتي دخلت السودان شفتو كيف ،، يعني الناس ديل قدمو رشوة لامريكا زاتها شفتو الشفتنة كيف 😎😎

وتعالو علي السرقة ، السرقة لمن اقنعو امريكا انو هم ما السبب في تفجير المدمرة كول والسفارتين ووفرو للشعب السوداني 500 مليون دولار ليدعمو بها الوقود والخبز ولهي دفعها ( التمبرلي) صاغرآ منكس رأسه الان لماما امريكا من دم الشعب ، طبعآ الناس حيقولو لكن ما كتلو الناس وعذبوهم عايزين يقولو يعني اسه مافي موت ، الناس الان بتموت بالقبلية وبنقص الادوية المنقذة للحياة وفي صفوف الرغيف والوقود شفتو الهوان دا كيف يا شعب ياسوداني ياطيب 😌😌

كدي كلنا كدا نتوقع انو الاستلم البلد دي سنة 89 حمدوك وجماعتو وتخيلوها بنفس الخراب داك طبعآ اغلب القحاتة ما حيقدرو يتخيلو لان اغلبهم مواليد الالفينات …

قولو الحقيقة لو حمدوك استلمها بكيفيتها ديك كان حيعمل شنو 🤷‍♂️🤷‍♂️

اسه سلموه امكانيات لو وجدها وكيل عريف في الجيش والا خفير في اي مؤسسة كان مشي البلد دي مع كامل احترامنا لهاتين الوظفتين الجميلتين 👏👏

ضكرنة الكيزان هي لمن نادو الكوادر من الخليج واوربا وقالو لهم الوطن محتاجلكم تركو وظائفهم ولبو النداء مع انهم كانو يشغلون مناصب كبيرة ويعرفون دروب اوروبا وامريكا دار دار بيت بيت ويعرفون ايضآ من هم حمدوك وقمر الدين آنذاك ، امريكيا الفاتحين القحاتة بيها رأسنا ليل نهار دي 😜😜

ضكرنة الكيزان لمن تجد مهندس او اي مسؤول راكب مدرعة او مستلم مواجهه زي الترتيب وشغال بتعليمات جندي في الجيش وعادي جدآ كما تجده يربط حلة الكوجا والكجيك زي الما حصل شئ ، الشهيد محمود شريف دا كان اول الشهادة السودانية وكان وزير وكان بمشي العمليات في اجازته السنوية واستشهد وهو حارس حفارات تابعات للجيش ، وكذلك الشهيد الدكتور عوض عمر السماني برضو اول الشهادة السودانية وكان اول الدفعة من اولي وحتي خامسة جامعة الخرطوم طب جراحة وقائمة طويلة جدآ الصفحة ضئلة ومتواضعة جدآ امام ذكرها ، يعني عايزين تقولو لي القضية الاستشهدو عنها هؤلاء قضية هوان ساه ، اي بمعني ان نحن والقحاتة افهم منهم ياخ قوم لف زي ما بقولو هم 🤔🤔

الضكرنة لمن يركب اللواء انس عمر فوق ظهر كروزر ويمسك الدوشكا ويمشي يطارد قطاع الطرق ويجيبهم ملانين حبل بشرق دارفور وحينها كان الوالي ، وايضآ عندما يعتلي ظهر عربة كاشفة بوسط الخرطوم وهو في خانة المعارضة ويقول يا ناس قحت الهوانات الحاجات العملناها نحن ماتقدرو تضربوها بوماستك وكان رجال اقفلو كل الجامعات العملناها 🤔🤔🤔

الضكرنة لمن بقال سراج عبر قنوات القحاتة يقول انا كوز ودي طبنجتي🔫🔫

طبعآ الكلام البكتب فيه دا ما كلامي انا براي قالو برضو ناس ابو رهف وهباني وعثمان ذو نون وفاروق كسباوي وعبدالرحمن عمسيب ومعمر موسي وود الضي اسأل الله ان يفك اسرهم طبعآ الجماعة ديل الكيزان ما بقدرو يقولو عليهم قحاتة لانهم سابقين القحاتة بالفهم لعشرين سنة ضوئية ، وكذلك القحاتة مابقدرو يقولو عليهم كيزان لانهم هم لمن كانو بواجهو الكروزرات اغلب القحاتة ماعارفين حاجة غير رسائل تجمع المهنين ، ناس عمسيب ومعمر ديل لمن قالو تسقط بس عام 2012 م الوقت داك احتمال يكون في قحاتة ماولدوهم 🤰🏾🤰🏾

من ضكرنة الكيزان وخباثة قحت ايضآ حينما خرجت قيادات الشعبيين ضد الانقاذ نفسها وتشظت مجموعات كثيرة من المؤتمر الوطني لجماعة رزق وغازي صلاح الدين ، خرجت كل هذه المجموعات لتقود الشارع وكان لها الاثر الاكبر في بداية الثورة لكن سرعان مالفظتهم قحت بخباثة لسبب انهم اسلاميين فقط ، ولا تنسو كذلك شيخ مهران امام مصلي القيادة ،وعثمان ذونون محرك الشارع الاول ، والاعسر وشباب اسلاميين كثر اقصوهم فقط لانهم اسلاميين برغم تضحياتهم العظام ، حتي جاء دور الضي الذي كشف ذيفهم ، وسيقتصو كل من كشف مستورهم وكذبهم باسم (كوووز)👳‍♂️👳🏾‍♀️

ضكرنة الكيزان ظهرت عند السقوط لمن الناس ديل سقطو كان بامكانهم ان يتركو البلد دي عبارة عن جمرة حمراء لم تنطفئ نارها حتي الان لانو في حينها كانت كل الآليات تحت امرتهم لكنهم ترفعو في الوقت الذي كان القحاتة يظنون انهم هم من فتحو الطريق الي برلين عفوآ القيادة بحلاقيمهم وصرخاهم ، طريق القيادة يا سادة عبوره كان عبارة عن صفقة تمت بليل ثعالب من الكيزان انفسهم ، والا لماذا 4 مليونيات من صينية القندول للقصر وفشلت باقل الخسائر واقل القوات وفي ظرف اقل من ثلث ساعة ومليونيات اخري شبه يومية، ومليونية واحدة لقيادة الجيش تنجح سبحان فالق الحبٍ والنوي الله يجازي محنك ياهناي العارفنو اغلب قيادات قحت،، آن الاوان ان يعرف القحاتة من استخدمهم ولماذا؟ وليجتهدو وليبحثو من (ساقهم بالخلاء والدقداق) فلو عرف السبب بطل العجب 😡😡

وليجتهدو ايضآ ويبحثو عن كيف كان يدعمو الكيزان الخبز والوقود وممشين البلد دي زي الترتيب ومقعدين كل زول في علبو وكل سنة بيصينو المصفاة ، المصفاة الماقدرو القحاتة يصينوه لثلاثة سنة لاسباب يعلمونها جيدآ ، القحاتة الماقدرو يحافظو علي دعم الدقيق لسنة واحدة ولم يحافظو حتي علي اشياء يعف اللسان عن ذكرها 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

شفتنة الاسلاميين ظهرت حتي في الحركات المسلحة والناس كلها شاهدت ما عمله جبريل ابراهيم وجماعته بعد عودتهم في تحدي واضح للقحاتة مما جعلهم يهمهمون سرآ وعلانية دون مواجهه رسمية ، والمصيبة ما يقدرو ايضآ يقولو عليه كوز مع انهم داخل حشاشات افئدتهم يعلمون جيدآ انه كوز ، لكن مابقدرو يصرحو بها لانه كان محارب للانقاذ بعمر بعض القحاتة وبالسلاح كمان ما كواريك وجوطة ، والاكبر من ذلك قدم شقيقه فداء لقضيته ، فالقضية اكبر من ان يستوعبها عقل القحاحيت 🧠🧠

من شفتنة الاسلاميين ايضآ انهم بقدرة قادر يختارو حمدوك من العدم ليمسكو و(يسمبكو) ماسورة حتي الان لم يعرف رأسها من (قعرها) ويجعلوه هو الملهم وربما معبود في نظر بعض صغارالقحاحيت المغيبين 😜😜😜

اما القحاتة باختصار هم نسأل الله السلامة لم نجد منهم لا شفتنة ولا ضكرنة ولا خلقة ولا اخلاق ولا دين ، بس غير الكواريك والاقصاء والحلاقيم الكبيرة ما عندهم التكتح والغريبة بعداك حرامية ، ولو ما هكذا اذآ اين المبالغ الذكروها من بداية الثورة وحتي الان المبالغ التي قد تتجاوز ال80 مليار دولار بحسابات القحاتة قروش القصر وماليزيا والاراضي وازالة التمكين واللهم الان محتاجين لمبلغ 3 مليار دولار فقط لكي يخرجو من ازمتهم هذه ، ياريت لو سرقونا وافسدو ومشو البلد وشبعو البطون الجائعة وحافظو علي البلد وحفظو له سيادته وهيبته ، فهم مدعيين التدين وقالو الاسلاميين لعبو بالدين لكن للاسف هم ماعندهم دين من اساسو الا من رحم ربك 🗣️🗣️🗣️

#هوانات،،،،

اسأل الله ان يهدي الجميع لسبيل الحق والرشاد،،،

حسام 2020،،،