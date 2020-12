قصة الشاب السوداني “حريقة”

قصة حريقة

قصة قصيرة تتلخص فيها تقريبا كل مشاكل المجتمع السوداني :

(1) الاهتمام بسفاسف الامور

( كثرة التفاعل مع القصة البيزنطية)

(2) نقص الوازع الديني

( عدم استنكار اي زول لمسالة انو اصلا في علاقة معترف بيها اسمها حبيبة بس كل المشكلة في عدد الحبيبات )

3) النفاق

( نص او اكتر من نص شباب السودان دة زي حريقة دة و ابعد منو كمان لكن عاملين فيها مخلوعين بالقصة و اول مرة يمر عليهم شاب غاشي ٥٠ بت او بت غاشة كمية شباب …مع انو كل البميز الاخ دة انو هو اتقبض و هم لسة ) و تقريبا الشافع الفي الثانوي حاليا بكون دقا الرقم ١٠ و رامي قدام …

(4) تمجيد الفارغة و تسميتها بالمسميات التي يحبها اهلها

لما دخل المتطرف المنفسن قبل سنتين مسجد في نيوزيلندا و قتل المصلين و جات (جاسيندا) رئيسة الوزراء النيوزيلندية تتكلم عن الموضوع قالت جملة قمة في البلاغة … قالت

he’s a criminal … but he will (when i speak) be nameless

يعني عارفاهو كايس الشهرة و عايز يسموهو فلان الخطير الشفت السفاح …… لكن سمتو بمسماهو الحقيقي … ( مجرم) فقط و دون حتى ذكر اسمو ……. نحنا هنا مالين الفيس حريقة و سندالة و اي زول تافه بنديه الشهرة العايزها و انا تقريبا في البوست دة لأول مرة وقعت في نفس الخطأ بغرض التوضيح

نحنا هنا زي حريقة دة بتبدو تعملوا ليهو هيلمانة حتخلي حتى الشباب الصغار يشوفو الحاجة دي نوع من البطولة …. مع انو مسماهو الحقيقي ( واحد كذاب ) ان صحت القصة

بالزبط زي ما بنسمي الزول البخش الطرمبة خلف ( مفتح و حناك ).. مع انو المسمى الصحيح ( اناني و عديم ذوق) …… و البيتلفظ بنسميهو (دراع و ما عندو شي لزول يا عمك) مع انو المسمى الحقيقي ( شخص تافه )

(5) اللفحي و الختف

تقريبا كل الناس متفاعلة نتيجة القصص القروها و السكرينات و ما جا على بالهم انو ممكن الشغل دا يكون مطبوخ او كذب او ممكن يتاذوا منه ناس بصورة مباشرة او غير مباشرة…. لكن نحنا معقول ما نشارك؟ نحنا لازم نلفح و نشارك في اي قصة…و هل حتى ان صحت القصة هل هي قضية رأي عام للتداول؟؟؟ يعني انا هسي لو عرفتا فلان طلق مرتو (وهو فعلا طلق مرتو) مفروض اجي طوالي اتناول الموضوع دة للونسة و الظرافة … ولا في قضايا تعتبر بتخص اصحابها ما قضايا رأي عام للتداول على نطاق واسع؟

