صحفي مخضرم يتوقع انقلاب في السودان
خذوها مني !!
ضاقت خلاص..
وانسد الأفق…وبلغنا سدة منتهى الفشل..
بلغناها معيشياً…واقتصادياً…وسياسياً…وضميرياً..
فإما فرجٌ بعد…وإما انقلاب مشؤوم…وإما قعقعة سلاح في قلب العاصمة..
وهذا الفرج – إن قُدر له ولنا – لا بد أن يكون عاجلاً غير آجل..
فقد نفد حتى الزمن المحسوب بدلاً من الضائع..
خذوها مني !!.
—-
والله لا نلوم إلا قحتها لاختيارها فاشلين ليسوا في مستوى الثورة ولا المرحلة ولا التحديات ، ثم حمدوك لضعفه وبروده واختياره مستشارين أفشل – وأبرد – منه ، ثم المكون المدني في السيادي الذي انشغل بالغنائم وترك الساحة للمكون العسكري يبرطع فيها كما يشاء ، ولولا ضعف قحت وحمدوك والوزراء والولاة والمستشارين وأعضاء السيادي المدنيين لما تنمر المكون العسكري وفرض هيبته وشخصيته وأجندته ، هذه هي الحقيقة المجردة وسيبونا من أي كلام فارغ آخر ، شبعنا من الكلام الفارغ – والتنظيري – حد التخمة.
بقلم
صلاح الدين عووضه
5 تعليقات
نقول ليك خاب ظنك مافي اي انقلاب سوف يكون قريبا او بعيدا
القحاته الكوجنوا من الفشل يعوسوا وياكلوا الشعب يتفرج فيهم.
المخرج الوحيد هو الانتخابات. الشعب يحدد مصيريه وينتخب من يريد.
الاحزاب الهولامية الانتهازية والتي ليس لها قواعد هي من معقد المشهد.
عوووضة بدل يقول الإنتخابات هي الحل …قال انقلاب لماذا حتي يعلقوا كل الفشل عليه .
ليس هناك انقلابا انما ترضوا بحكم الحركات او الإنتخابات
لن نلوم المكون العسكري وهو قومي وأمين على البلاد والعباد والبقية شراذم ولصوص وعملاء وسيحاكمون.
لو قلت انتخابات فأول من يعارضك هم دعاة الديمقراطية والحركات الدكتاتورية المسلحة.
يادوب صحيت يا بعوضة .. يا اخي زمان كنا بنقول ليكم ما تنخدعوا بعبارات الفارغين وبالعبارات المعسولة من اناس ليس لديهم وزن ولكن كنتم تجلدون الرجال وتتركون الصعاليق الان اتى الصعاليق وتبكون من اجل الرجال ما الحل ياترى ..
وهكذا بدأتم التساقط واحدا بعد الاخر وغدا سنرى غيرك يقول نفس الكلام
صعاليق كوبر لا عودة لهم ..
العسكر هم يحكمون وسهم سبب الضيق وهم يعملون من اجل مصالحهم هم فقط كل شئ فى يدهم السلطة
والاقتصاد المكون المدنى والاحزاب وحتى الحركات المسلحة تدعم العسكر علي المدنيين سرقوا الثورة