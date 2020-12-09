صحفي مخضرم يتوقع انقلاب في السودان





خذوها مني !!

ضاقت خلاص..

وانسد الأفق…وبلغنا سدة منتهى الفشل..

بلغناها معيشياً…واقتصادياً…وسياسياً…وضميرياً..

فإما فرجٌ بعد…وإما انقلاب مشؤوم…وإما قعقعة سلاح في قلب العاصمة..

وهذا الفرج – إن قُدر له ولنا – لا بد أن يكون عاجلاً غير آجل..

فقد نفد حتى الزمن المحسوب بدلاً من الضائع..

خذوها مني !!.

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والله لا نلوم إلا قحتها لاختيارها فاشلين ليسوا في مستوى الثورة ولا المرحلة ولا التحديات ، ثم حمدوك لضعفه وبروده واختياره مستشارين أفشل – وأبرد – منه ، ثم المكون المدني في السيادي الذي انشغل بالغنائم وترك الساحة للمكون العسكري يبرطع فيها كما يشاء ، ولولا ضعف قحت وحمدوك والوزراء والولاة والمستشارين وأعضاء السيادي المدنيين لما تنمر المكون العسكري وفرض هيبته وشخصيته وأجندته ، هذه هي الحقيقة المجردة وسيبونا من أي كلام فارغ آخر ، شبعنا من الكلام الفارغ – والتنظيري – حد التخمة.

بقلم

صلاح الدين عووضه