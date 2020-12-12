حازم حلمي: الي حمدوك .. انت ما رجل المرحلة وشكراً
صباح الخير✌🏽 .. لا دايرين نعبر لا دايرين ننتصر معاكم
نحنا عندنا إحساس إنو كل شي ماشي غلط و إنو كل زول ماشي عكس التاني الحاجات فيها لخبطة لأنو الجاهل بقى يقود الأمة و الحرامي بقى يحمي الناس و الدموي بقى ينادي بالعدالة .. ( لا أساس ولا خُطط )
الجيل الجديد ما بفهم سياسة و ما بفهم الصِراع الأيديولوجي الحاصل ده لكن بفهم انو عايز تغيير حقيقي عايز تحقيق لمطالب الثورة عايز سودان جديد عايز يسقط اي سياسي ما بخدم الشعب و بخدم أجنده شخصية و خارجية ..
( بختصار كلكم الي مزبلة التاريخ )
حكومة مافيها شباب تسقط بس حكومة ما بتحاسب نفسها تسقط بس حكومة ما همها (معاش الناس ) تسقط بس .. يسوقوها ( أخوان ) تسقط بس
حكومة بدون رؤية تسقط بس
الي حمدوك .. انت ما رجل المرحلة و شكراً كنت بتمنى تحسسنا لمرة إنك قائد تحسننا إنك قوى
رسالتنا للكرور الباقي يوم #١٩ديسمبر
حازم حلمي