حازم حلمي: الي حمدوك .. انت ما رجل المرحلة وشكراً





صباح الخير✌🏽 .. لا دايرين نعبر لا دايرين ننتصر معاكم

نحنا عندنا إحساس إنو كل شي ماشي غلط و إنو كل زول ماشي عكس التاني الحاجات فيها لخبطة لأنو الجاهل بقى يقود الأمة و الحرامي بقى يحمي الناس و الدموي بقى ينادي بالعدالة .. ( لا أساس ولا خُطط )

الجيل الجديد ما بفهم سياسة و ما بفهم الصِراع الأيديولوجي الحاصل ده لكن بفهم انو عايز تغيير حقيقي عايز تحقيق لمطالب الثورة عايز سودان جديد عايز يسقط اي سياسي ما بخدم الشعب و بخدم أجنده شخصية و خارجية ..

( بختصار كلكم الي مزبلة التاريخ )

حكومة مافيها شباب تسقط بس حكومة ما بتحاسب نفسها تسقط بس حكومة ما همها (معاش الناس ) تسقط بس .. يسوقوها ( أخوان ) تسقط بس

حكومة بدون رؤية تسقط بس

الي حمدوك .. انت ما رجل المرحلة و شكراً كنت بتمنى تحسسنا لمرة إنك قائد تحسننا إنك قوى

رسالتنا للكرور الباقي يوم #١٩ديسمبر

حازم حلمي