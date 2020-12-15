عمر الجزلي: كيف يستقيم عقلاً أن أُحال من تمكين اوغيره وانا الذي تركت التلفزيون في العام 2006





بسم الله الرحمن الرحيم – 🔷🔷بيانٌ من د. عمر الجزلي لجميع الإخوه والأخوات

قال تعالي ؛

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكُم فاسقٌ بِنَبَإٍ فتبينوا أن تُصيبوا قوماً بجهالةٍ فتُصبحوا علي مافعلتم نادمين (٦) الحجرات ..

-اولاً..إن هذه اللسته التي نِشرت وإنتشرت وبها إسمي زوراً وبهتاناً وتشفياً هي لستةٌ مضروبه أي غير صحيحه لأن بها زملاء أعزاء تركوا الخدمه بالتلفزيون منذ سنوات فاقت العشر وأكثر بل هناك من غيبهم الموت عن هذي الدنياً الزائفه وهم من أغلي الزملاء والزميلات كالاستاذه الزميله المخرجه فاطمه عيسي رحمها الله والتي تم فصلها علي ايام النظام السابق من الخدمه ومنهم الاستاذ عباس عبدالله رحمه الله الذي غيبه الموت منذ سنين عددا ..

—-هذا اللسته صدرت من بعض الموتورين الجهلاءالذين يعبثون في مثل هذي الظروف الفوضويه حسداً وحقداً وتشهيراً وتعبيراً عن دواخلهم المهزومه والمأزومة أصلاً بغلهم الدفين و ذلك بنشرهم بمثل هذي الأكاذيب والمعلومات غير صحيحه علي الإطلاق

🔴بالله كيف يستقيم عقلاً أن أُحال من تمكين اوغيره وانا الذي تركت التلفزيون في العام ٢٠٠٦ أي مذ أربعة عشرة عاماً. مضت ؟؟؟؟؟‼️‼️‼️أي ليس لديَّ أصلاً وظيفة بالتلفزيون حتي أًحال منها ‼️‼️‼️—-سبحان الله لماذا بالله كلَّ هذا الكيد والغل والحقد الممنهج .الصادر من الدواخل القبيحه التي سادت هذي الايام ؟؟؟

-لكنني أقول وأُعيد ثم أُعيد والله والله إن هذا الذي قام بهذا الفعل القبيح سيندم ندامة الكسعي إن شاء الله وسيكون هذا قريباً جداً….

ويكفني انا قول الشاعر الذي احسن فقال ؛

🌒لاتأسفن علي غدر الزمان لطالما

🌒رقصت علي جثث الأسودُكلابا

🌒لاتحسبن برقصها تعلو علي أسيادها

🌒تبقي الأسودُ أسوداً والكلابُ كلابا ‼️‼️‼️

🔷🔷🔷د. عمرالجزلي ..واشنطن