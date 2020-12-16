وفاة حكمات حسن سيد احمد





انتقلت الى دار البقاء اختنا الأستاذة حكمات حسن سيد احمد ام الشهيد حاتم وزوجة المرحوم الراحل المقيم الأستاذ علي عبدالله يعقوب ونسأل الله لها المغفرة والقبول والخلود في الفردوس الاعلى ورحم اختنا الرائدة الأستاذة حكمات حسن سيداحمد الداعية والمعلمة وأم الشهيد والبرلمانية والمعتمد والمجاهدة والخلوقة والأم الحنون والزوجة الصالحة.

وتعتبر الراحلة من اعلام الحركة الإسلامية رمزا كبيرا من رموزها لها اسهاماتها في مسيرتها السياسية و المهنية كمعلمة ولاحقا كبرلمانية ومعتمد لمحلية الخرطوم ، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة والقبول وعلو الدرجات والخلود في الجنان وان يجعل معاناتها مع المرض كفارة لها ويخلفها في عقبها خيرا، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها ولقنها حجتها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وابدلها دارا خيرا من دازها واهلا خيرا من أهلها وانا لله وانا اليه راجعون والدوام لله. وتعازينا لأبنائها وكل الأسرة واحبابها وعارفي فضلها.نعزي أنفسنا وكل من عرفها واحبها ورحم الله زوجها على عبدالله يعقوب وتقبل ابنها الشهيد وشقيقتها حشمات التي سبقتها بأشهر قليلة لهم جميعا الرحمة والقبول ولكل موتانا ورحمنا إذا صرنا لما صاروا اليه. وصل الله على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه أجمعين.

رجاء خليفه