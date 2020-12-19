الحكومة الانتقالية الحالية أسوأ مُصيبة وكارثة حلّت على السودان





لم يعد في السودان شيء قابل للتدمير لأن كل شئ تم تدميره وبنجاح تام

‏لا أقتصاد ،، لا تعليم ،، لا صحة ،، ‏لا عدالة ،، لا كهرباء

‏لا تجارة ،، لا صناعة ،، لا حضارة ،، لا رياضة ،، لا فن

‏لا اعلام ،، لا سياسة ،، لا زراعة ،، لا دين

‏و لا كرامة #للمواطن_السوداني في وطنه

#الحكومة_الانتقالية الحالية من أكبر مسؤول فيها حتى أصغرهم هم أسوأ مُصيبة وكارثة حلّت على #السودان

ربي ينتقم منكم فرداً فردا

ويعجل بسقوطكم

#قحت_كارثة_واكبر_خازوق

عزت ودمدنى المغوارى