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الحكومة الانتقالية الحالية أسوأ مُصيبة وكارثة حلّت على السودان
لم يعد في السودان شيء قابل للتدمير لأن كل شئ تم تدميره وبنجاح تام
لا أقتصاد ،، لا تعليم ،، لا صحة ،، لا عدالة ،، لا كهرباء
لا تجارة ،، لا صناعة ،، لا حضارة ،، لا رياضة ،، لا فن
لا اعلام ،، لا سياسة ،، لا زراعة ،، لا دين
و لا كرامة #للمواطن_السوداني في وطنه
#الحكومة_الانتقالية الحالية من أكبر مسؤول فيها حتى أصغرهم هم أسوأ مُصيبة وكارثة حلّت على #السودان
ربي ينتقم منكم فرداً فردا
ويعجل بسقوطكم
#قحت_كارثة_واكبر_خازوق
عزت ودمدنى المغوارى
4 تعليقات
البشير كان صادق عندما قال ٣٠ سنة كذبت عليكم.
والله زمنك كان زين
القحاتة كانوا صادقين في دمار الوطن خلال سنة ونصف فقط
يا القحاتة وين تعليقاتكم قبل فترة اى زول يظهر سياتكم تصفونه بالكوز الان كان على رؤوسكم الطير
الحمد لله انكم عرفتم قدركم شابكننا يا ترس ويا كنداكة وشكرا حمدوك اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرنا فيكم عجايب قدرته ويزيحكم اليوم قبل الغد
يا دوب عرفتوا كده .. من العنوان الحكاية كانت واضحة .. قحط..بس الناس كانت مغشوشة وانطلت عليه كذبة ثوار ونضال وسنفقع وسنطلع وسنسوي وسسسسس وعيك لمن البلد لحقت امات طه .. ولسه الحكاية ماشه للاسوأ .. الناس ما تصدق حمضوق وبقية شلة المزرعة والبرهان العميل .. وحميدتي الخائن الغدار .. وكمان جابوا شلة العملاء ومدمري البلد باسم الكفاح المسلح .. الله اكون في عون انسان السودان البسيط الجعان المريض التائه والمصدوم في حال البلد وما وصلت اليه .. لا دواء ولا اكل ولا بنزين ولا دراسة .. انوم مهموم واحصي مهموم دا اذا جاء نوم .. لعنة الله علي هذه الحكومة واليوم الجابا .. الجيش ناااااايم ولا هموا والناس قعدت ممحنة .. اها من وين نجيب ناس اقلعوا العفن ده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحكومة الانتقالية الحالية أسوأ مُصيبة وكارثة حلّت على السودان
صدقت والله …………..