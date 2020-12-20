الإعلان رسميا أن كل محطات الوقود ستعمل بالسعر الحر وفق تسعيرة وزارة المالية





اعلنت وزارة الطاقة والتعدين في بيان لها الأحد عن ترتيبات تتعلق بالبدء في عملية الصيانة الشاملة لمصفاة الخرطوم بعمل كافة الطرمبات في توزيع المشتقات من القطاع الخاص وفق التسعيرة التي تحددها وزارة المالية على أن تتواصل عملية إمداد القطاعات الإستراتيجية بنفس النسب المطلوبة من الانتاج القليل للمصفاة الثانية.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان :

بيان من وزارة الطاقة والتعدين

في إطار البدء في الصيانة الشاملة لمصفاة الخرطوم الأولى و التي تم الإعلان عنها في الأسابيع المنصرمة، بدأت وزارة الطاقة والتعدين اولي الخطوات بعد وصول وفود العاملين الصينيين بالشركة المتعاقد معها للقيام بالصيانة.

وابتداء من اليوم ٢٠ ديسمبر، بدأت الوزارة في توجيه ما يتم انتاجه في اثناء عملية التوقف حتي تتمكن من الايفاء الجزئي لإتزامها بتوفير الوقود الي القطاعات المنتجة والإستراتيجية مثل الزراعة والكهرباء والمواصلات والأمن.

وعليه، ستعمل كافة الطرمبات في توزيع المشتقات من القطاع الخاص وفق التسعيرة التي تحددها وزارة المالية.

وسيتواصل إمداد القطاعات الإستراتيجية بنفس النسب المطلوبة من الانتاج القليل للمصفاة الثانية.

اعلام وزارة الطاقة والتعدين

٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ م

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وكالة السودان للأنباء