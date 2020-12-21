حصة انجليزي





أخوكم/ عمكم ( أي شيء غير جدو) مدرس إنجليزي قديم، وما زالت الترجمة تمثل عندي وسيلة مهمة لكسب القوت، وقد قررت اليوم تنبيه أصدقائي هنا إلى أخطاء شائعة لاحظتها في كتابة أسماء الأعلام العربية وخصوصا أسماء الناس بالأحرف الإنجليزية، وهو ما يسمى transliteration ففي علم الأصوات phonetics لا مجال للصوتين اللذين يرمز لهما بحرفي O/E وبالتالي لا يصح أن يحوي اسم عربي حرف “أو O” أو “إي E”.. وعندما يقرأ خواجة اسم عثمان مكتوبا Osman فإنه ينطقه “أوزمان”، والصحيح هو أن حرف اليو U هو الذي يقوم مقام الضمة في الحرف العربي فيكون أسامة Usama وعثمان Uthman (لماذا يحول كل من يسمى عثمان الثاء الى سين عند كتابة اسمه بالانجليزية؟) وعمر Umar

وأكثر الأخطاء الشائعة تأتي في أكثر الأسماء شيوعا عندنا وهو محمد فهناك من يكتبه Mohamed/Mohammed وكما قلت فلا يجوز استخدام E/O في الأسماء، وبالتالي فإن محمد ينبغي ان يكتب Muhammad وقياسا على هذا فإن أحمد لا تكتب Ahmed كما هو مكتوب في جواز سفري وشهاداتي بل ينبغي أن يكتب Ahmad، وكثيرون يستخدمون حرف E بدلا من ال i/I فإبراهيم تكتب على الوجه الصحيح Ibrahim وليس Ebrahem/Ebrahim، ولكن استخدام الصوتين الحرفين E/O صحيح في حالة الأسماء ذات الأصول غير العربية مثل طوكر Tokar او أوشي Oshi، ويتساهل الاتحاد الدولي للترجمة في استخدام الحرفين متتاليين أي “دبُل double” في حالتي المد بالياء والواو – مثلا ياسين Yaseen أو نور Noor، ومن المفيد التذكير بأن أي حرف فيه شدة بالعربية يأتي “دبل double” بالإنجليزية: حمّاد Hammad، بسّام Bassam، عباس Abbas، ومكة Makkah

وإذا أردنا الدقة فإن الأحرف الشمسية (د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط إلخ) وهي الحروف التي تكتب ولا تنطق بالعربية- مثلا ننطق “الدب” أد- دب”، والشمس= أش- شمس، الصبر= أص- صبر إلخ، وبالتالي فإنك إذا أردت لناطق بالانجليزية أن ينطق الأسماء التي تبدا ب”عبد” ويتلوها اسم الجلالة مبتدئا بحرف شمسي على النحو الصحيح، ينبغي أن تكتبه كما تلفظه… مثلا عبد الرحمن Abd ar Rahman وعبد السلام Abd as Salam وعبد الرازق Abd ar Raziq، ولو لاحظتم ففي اسم عبد الرازق استخدمت حرف كيو Q ليقوم مقام القاف بدلا من الG/g، وهذا أصوب لأنك إذا رمزت للقاف بg/G فسينطقها الخواجة قافا يمنية (أو عامية) ولكن ليس من الخطأ استخدام الجي g كرمز للقاف، وربما لاحظتم أيضا أنني في الأسماء التي تبدأ ب”عبد” لم استخدم الحرف الكبير (كابيتال capital) إلا مع اسم الجلالة، يعني حتى لو كتبت اسما مثل عبد الكريم Abd al Karim فإن الأصوب هو أن يكون الحرف الكبير/الكابيتال خاصا باسم الجلالة وليس أداة التعرف “أل” أو ما يقوم مقامها من الحروف الشمسية كما هو الحال مع عبد الرحمن وعبد السلام وعبد الرازق في الأمثلة أعلاه

وهناك حرف يحظى بتجاهل تام من جانب الكثيرين وهو حرف j/J، ذلك أننا نستخدم حرف جي g/G ليقوم مقام الجيم وهذا خطأ صريح، عانيت منه شخصيا لأن اسمي في المستندات الرسمية مكتوب Gaafar ولهذا يناديني الخواجات قافار، ولو كان مكتوبا بالجيه J، لنطقوه على الأقل جافار، والصحيح أن ماجد تكتب Majid وجمال Jamal ونجوى Najwa

جعفر عباس – صحيفة التحرير