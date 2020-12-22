بين عصابة وحكومة !





* وتتوالى المقالات ردا على اكاذيب واوهام واحلام خفافيش النظام البائد في العودة الى الماضي والركوب على ظهر الشعب مرة اخرى باستغلال الضائقة المعيشية التي يعيشها المواطن واتهام الحكومة بالفشل!

* يقول محجوب خلف الله .. الكيزان واذنابهم يملؤون الدنيا ضجيجا بأن الحكومة فشلت، وهذا الضجيج ليس الهدف منه تغيير الحكومة بحكومة اكثر كفاءة وإنما خطة خبيثة لخلق نوع من الفوضى مما يُسهِّل الرجوع للنظام الدكتاتوري، عسكريا كان ام خليطا.

* الكيزان لا يهمهم فشل الحكومة او نجاحها إلا بالقدر الذي يمكنهم من العمل بالرجوع بالبلاد الي الخلف. هم يعلمون أن النظام الديمقراطي يعري جرائمهم وفسادهم ، لذلك فهم يسعون لتغيير النظام وليس الحكومة، بنظام دكتاتوري مجرم يتحكمون بواسطته في كل شيء ويعودون لممارسة هوايتهم المحببة في القتل والنهب.

* هم يتكلمون عن أن الحكومة ارتكبت أخطاء، لذلك يجب اسقاطها وذلك على خلفية الازمة الاقتصادية، ويقارنون بينها وبين النظام الساقط وهم يعلمون انه لا مجال لمقارنة بين نظام إجرامي وحكومة، ولكنهم يحاولون تضليل وخداع الناس البساط كعادتهم!

* دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها… عندما نقول ارتكب النظام الساقط أخطاء، فنحن في حقيقة الامر (ندافع) عن نظام قتل عشرة الف شخص في دارفور كما اعترف المجرم البشير نفسه او اكثر من ثلاثمائة الف شخص كما قالت الأمم المتحدة. هذا النظام المجرم قتل طبيبا كان تحت رحمة الاعتقال في بيوت الاشباح بدق مسمار في رأسه وقتل وعذب غيره الكثيرين واغتصب الكثيرين في بيوت الاشباح، أتحدث عن رجال !

* هذا النظام المجرم اعدم ثمانية وعشرين ضابطا من اكفا ضباط القوات المسلحة، كما اعترف المجرم علي عثمان محمد طه وهو يفتخر بالجريمة قائلا نحن اعدمنا ثمانية وعشرين ضابطا في يوم واحد. هذا النظام قتل من غير أن يرف له جفن طلبة الخدمة الوطنية في مجزرة العيلفون. هذا النظام المجرم هو الذي قتل شهداء بورتسودان و شهداء المناصير وكجبار. وهذا النظام المجرم هو الذي قتل اكثر من مائتي شهيد في انتفاضة سبتمبر 2013 ولم يستطع المجرم المخلوع تقديم واحد من المجرمين القتلة الي المحكمة حتي سقوطه. هذا النظام المجرم هو الذي أقام حفلة للقتل والتعذيب والاعتقال منذ اندلاع ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة. فقتل المئات قبل سقوطه بما فيهم أطفال ونساء.

* لا ننسي في هذا المقام كيف قُتل الشهيد المعلم احمد الخير و تلك الطريقة البشعة التي يخجل ابليس نفسه منها التي استخدمها أولئك المجرمون من أجهزة القمع الكيزاني في ارتكاب جريمتهم. ولا ننسي الأعداد الكبيرة من المدنيين الذين قتلهم النظام في جبال النوبة والنيل الأزرق وفى كل ركن في السودان.

لا ننسى مئات الالاف من الموظفين الذين فصلهم واستبدلهم بمنسوبيه تنفيذا لسياسة التمكين في أكبر مجزرة بالخدمة المدنية ادت الي انهيار هذه الخدمة ووصولها الي الحضيض، تلك السياسة التي يتباكى البعض على تفكيكها وينعتها بالظلم!

* هذه بعض (إنجازات) نظام الإجرام والفساد، الذى يحاول الفلول والزواحف المقارنة بينه وبين الحكومة التي جاءت بثورة شعبية طاهرة نقية مبرأة من كل عيب، بينما تسلق النظام المجرم على ظهر الشعب بانقلاب عسكري غاشم في بهيم الليل، كأي لص مجرم !

* نحن هنا لا نتكلم عن فشل حكومة، انما عن عصابة مافيا عاثت في هذه البلاد فسادا وارتكبت كل انواع الجرائم ولم تسقط إلا بعد نضال طويل. الحكومة الحالية يمكن تغييرها ببساطة وتغيير حتى رئيس وزرائها اذا دعا الحال، ولكن شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة ستبقى ولن تستطيع قوة علي وجه الأرض ان تلغيها، ولا مجال لمقارنتها بعصابة قتلت ودمرت واغتصبت وحرقت ونهبت وسرقت ودمرت القيم والاخلاق، ولم تخش حتى تلويث (الله) جل جلاله، واستغلاله في ارتكاب معاصيها وجرائهما ومفاسدها، فهل يجوز المقارنة بينها وبين الشيطان نفسه، دعك من حكومة أو أي شخص آخر؟!

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زهير السراج – صحيفة الجريدة