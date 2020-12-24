(النشوف آخرتا)





(1 )

ثورة ديسمبر الشعبية المجيدة شهد بعظمتها كل العالم بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان القائم بأعمالها في الخرطوم يتجول في اعتصام القيادة العامة وكأنه هو الذي اشعلها فلو كانت الولايات المتحدة حامية حمى الديمقراطية في العالم كما تدعي، لرفعت عقوباتها عن السودان وأخرجته من قائمتها الملعونة بمجرد نهاية النظام الذي كانت تتهمه بدعم الارهاب. ولو كانت لا تريد شراكة العساكر في حكم الفترة الانتقالية لطالبت بذلك مقابل الرفع من القائمة، ولكن امريكا ذهبت للمطالبة بتعويضات لضحايا الارهاب وتطبيع العلاقة مع اسرائيل هذا يعني ان أمريكا باعت لنا الخروج بثمن باهظ لا بل أبقت على بعض الخيوط التي تمكنها من خنقنا اذا أرادت.

(2 )

أما فيما يلي حكومة الثورة فقد كانت حسنة الظن بالولايات المتحدة ومن خلفها الغرب الاروبي فقد ظنت انه بمجرد إسقاط النظام الموسوم بالارهاب سوف يعطينا اولئك وجها جديدا وسوف يعوضننا سنوات الحرمان الطويلة لكن للأسف خذلتها الولايات المتحدة والغرب فقابلوها بابتسامات زائفة وشوية دولارات ما جايبة حقها، فاضطرت للسير في ذات درب النظام السابق بالانبراش والاستعداد لدفع الثمن لانها رمت كل حيلها في الخروج من القائمة ورفع العقوبات فكانت الدولارات التي اقتطعت من اللحم الحي وزيارات الوفود الإسرائيلية، والآن قد نجحت انبراشات الحكومة وخرج السودان من القائمة ومنح الحصانة السيادية ومن المؤمل الا يكون قانون التحول الديمقراطي والشفافية المالية الذي أجازه الكونغرس عصاة جديدة تهش بها امريكا علينا كلما أرادت (أصلها لقت ضهرنا حلو فغلبها تنزل منه).

(3 )

من المؤكد اننا فرحنا بالخروج من القائمة ولكن يبقى السؤال هل نقول لحكومتنا أحسنت لانك أخرجتينا من القائمة ام نقول لها لقد دفعت ثمنا باهظا احسن منه العقوبات ؟ طالما اننا فرحنا بالخروج من القائمة فالمنطق يقول ان نقول لها أحسنت طالما ان الأمريكان قبلوا منها البيعة . اما الحكومة فعليها ان تتريث في قبول الإشادة لان الامور بمآلتها، فالخروج من القائمة ليس غاية انما وسيلة فالغاية إنهاء معاناة الشعب والسير به في طريق التقدم . هذا يعني انه بالضرورة ان تكون للحكومة الخطة والعزيمة للاستفادة من الرفع من القائمة، فاذا وفقت الحكومة في تغيير الأحوال المائلة الماثلة فساعتها يمكن ان تقول لنا بملء الفم (انا كنت عارفة بعمل في شنو)، اما اذا لم يتغير الحال واستمرت الأوضاع على ماهي عليه الآن ستكون اللعنة على الحكومة مضاعفة . بعبارة اخرى. لتقييم ما قامت الحكومة تقييما موضوعيا علينا الصبر لنرى نتيجة ما قامت به من خطوات ولا نحكم لها او عليها حتى (نشوف آخرتا ).

(4 )

ليس حكومتنا فحسب بل حتى بالنسبة للولايات المتحدة الذوق والحس السليم يتطلب الصبر عليها حتى (النشوف آخرتا) هي الاخرى فقد تبدي تعاطفا مع أوضاعنا الديمقراطية وتسمح لرساميلها الضخمة ورساميل غيرها بالتوجه نحونا اي قد تستثمر في مواردنا الاقتصادية وتفيدنا وتفيد نفسها ونحن نقول دوما بارك الله في من نفع واستنفع او قد يحن علينا قلبها وتشعر بوخزة ضمير مما ألحقته بنا من متاعب وتشوهات وعاهات فتسعى لجبر هذا الضرر عسى ولعل ان تنجو من لعنة التاريخ . أما العنوان فهو مهدى لروح صديقنا الراحل المقيم الشاعر الصحافي الدرامي سعد الدين ابراهيم صاحب عمود (النشوف آخرتا) أحد أمتع الأعمدة التي مرت على الصحافة السودانية.

عبد اللطيف البوني – صحيفة الانتباهة