عاجل.. إثيوبيا تحشد قواتها علي الحدود وإعلامها الرسمي يجيش الشعب ضد الجيش السوداني





♦️عاجل الحدود الشرقية♦️

إثيوبيا تحشد قواتها علي الحدود وإعلامها الرسمي يجيش الشعب ضد الجيش السوداني.

كل المؤشرات تؤكد ان امر ما يدبر الان من قبل اثيوبيا مع تواجد وفدها المفاوض في الخرطوم.

القوات المسلحة حتى الان تبلي بلاءً حسناً، استعادة الفشقة الكبرى بالكامل اما الفشقة الصغرى ما زالت بها جيوب متعددة تقاوم واهمها خورشين نسبة لصعوبة الارض.

الجيش يفرض عليها حصار من ثلاثة اتجاهات ويتقدم بحذر تحسباً للكمائن.

ابناء القضارف يعلنون الاستنفار وعشرات الالاف من الشباب يضعون أنفسهم تحت إمرة الجيش.

المطلوب دعم واسناد الجيش ماديًا ومعنوياً عبر مبادرات شعبية تنتظم كل ارجاء البلد واهمها الإعلام.

في ظل الغياب الرسمي او التجاهل المتعمد من الحكومة تجاه ما يحدث في الحدود الشرقية.

♦️نتشاور مع عدد من الاخوة لاطلاق مبادرة شعبية لدعم القوات المسلحة♦️

Alrabea Abd