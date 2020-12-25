فيسبوك
ضياء الدين بلال: قصب السكر يُباع على الطرقات، وتلال البطيخ تجدها في كل مكان
دخلت الجزيرة وطالع منها، شايف صُور تفرِّح القلب على طول الطريق:
الأرض تنعم بالخيرات وتُغنِّي خُضرةً وماءً.
طماطم وبصل وعدسية وبامية وقطن وكبكبى وووو.
المزارع سيد الوقت .
قصب السُّكّر يُباع على الطرقات، وتلال البطيخ تجدها في كل مكان، والخُبز رغم غلاء سعره مُتوفِّرٌ بكمياتٍ فائضةٍ عن الحاجة، واللبن بطعمه القديم ،والقمح اذا تنفس .
اعلم رعاك الله:
مَهْمَا تكالبت الأزمات، وكثرت الصعاب، وتعاقبت الحكومات الفاشلة لن تَجُوع هذه البلاد.
ضياء الدين بلال
تعليق واحد
الحمدلله رب العالمين