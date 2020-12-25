ضياء الدين بلال: قصب السكر يُباع على الطرقات، وتلال البطيخ تجدها في كل مكان





دخلت الجزيرة وطالع منها، شايف صُور تفرِّح القلب على طول الطريق:

الأرض تنعم بالخيرات وتُغنِّي خُضرةً وماءً.

طماطم وبصل وعدسية وبامية وقطن وكبكبى وووو.

المزارع سيد الوقت .

قصب السُّكّر يُباع على الطرقات، وتلال البطيخ تجدها في كل مكان، والخُبز رغم غلاء سعره مُتوفِّرٌ بكمياتٍ فائضةٍ عن الحاجة، واللبن بطعمه القديم ،والقمح اذا تنفس .

اعلم رعاك الله:

مَهْمَا تكالبت الأزمات، وكثرت الصعاب، وتعاقبت الحكومات الفاشلة لن تَجُوع هذه البلاد.

ضياء الدين بلال