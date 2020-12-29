على الأرض السلام وبالناس المسرة





ما أروع هذه الترنيمة التي يرددها الاخوة والاخوات المسيحيون عند إقامتهم قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، (المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة)، وتتجدد هذه الأيام عبارات هذه الترنيمة العظيمة التي تدعو لتعظيم الله العظيم وارساء السلام وإفشاء المسرة والمحبة، بترديدها على ألسنة المسيحيين بمناسبة احتفالاتهم بأعياد الميلاد المجيد (الكريسماس)، وهذه مناسبة نهنئ فيها المسيحيين كافة ونخص بالتهنئة والتبريكات زميلنا بالصحيفة شول لاريو ملوال بالعيد ونقول لهم (ميري كريسماس)، كما لابد أن تمتد تهنئتنا لهم بالعيد الثاني لثورة ديسمبر الباسلة التي أعادت لهم حقهم المسلوب قهرا وجعلت احتفالهم بعيدهم ممكنا ومتاحا ومباحا، اذ الغى مهاويس النظام المخلوع عطلة أعياد الميلاد المجيد من أجندة احتفالات الدولة بالأعياد وحرموا بغير حق ولا منطق المسيحيين من نيل اجازة عيدهم، فأعادت ثورة ديسمبر التي نهضت ضد العسف والظلم الحق لأهله..

ظللت وما أزال أسيرا لهذه المعاني الانسانية النبيلة والراقية التي تدعو لها وتحض عليها عبارة (المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة)، فهي عبارة تدعو للحب والتسامح والسلام، وما أروع هذه المعاني السامية والقيم الفاضلة التي نزلت بها الأديان كافة، تحض الناس أجمعين على التوادد والتحابب والتراحم ونبذ الأثرة والأنانية، والاقتداء بسيرة الرسل والأنبياء أجمعين، بداية بأولهم ونهاية بخاتمهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإفشاء السلام وطلب الحب والمودة والمسرة فضائل نادت بها الاديان كافة، ولا أظنني الا محقا وليس مفارقا باحتفائي الكبير بهذه الترنيمة المسيحية التي تحتفي بالقيم الجميلة والخصال الكريمة، فالحياة لا تعمر ولا يروق العيش في هذه الدنيا اذا انعدمت هذه القيم بين الناس، ولكم أن تتخيلوا الجحيم الذي سيصطلي به البشر اذا تلاشى الحب والسلام بينهم وسادت الكراهية والبغضاء، وانزوى التسامح وانبرى الحقد والانتقام، بالطبع لا شئ يمكن انجازه على الوجه المطلوب بغير حب، ولا يمكن لبشر أن يجتمعوا على صعيد واحد بغير تسامح، فالحب مصفاة القلوب، والتسامح زادها ودواؤها، فلنجعلهما شعارا لحركاتنا وسكناتنا، نختلف ولكن بود ، فاختلاف الرأي لا ينبغي أن يفسد للود قضية، نتدافع في شؤون الحياة وتتشعب مسالكنا فيها، نتجاذب ونتنافر، ولكن بالقول السمح والكلام الطيب وقبول بعضنا بعضا، فخطاب الكراهية لا يورث الا المزيد من الخلاف والشجار، والكلمة الحادة لا تجلب الا حدة مضادة وبسببها يحتد النزاع ويتفاقم الصراع، والغلظة في القول والفظاظة في الحديث لا تقابلها الا فظاظة وغلظة من جنسها، وانفضاض الناس من حول قائلها، (ولو كنت فظا غليظ القلب لأنفضوا من حولك)، هكذا خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وأهلنا يقولون الكلمة الطيبة بخور الباطن ..فهل نطلب عسيرا اذا دعونا الى فتح أولى صفحات الاجتماع على حب والافتراق على ود والاختلاف بمحبة، ورجونا الذين يجيدون القول الحسن والكلام الطيب أن يتقدموا الصفوف، وترجينا أهل الفحش في القول والخطاب أن يقولوا حسناً أو ليصمتوا..

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حيدر المكاشفي – صحيفة الجريدة