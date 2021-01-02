



ايها السودانيين لا تحلموا بعالم سعيد ولا عام جديد ولا غدا افضل

مع القحاتة

تفلت امني كامل

زيادات غير معلنة فى كل الأسعار والسلع الضرورية

وانعدام للخبز التجاري

شح فى البنزين والجاز رغم اسعاره التجارية

زيادة الكهرباء لتزداد تبعا لها بقيه السلع مرات ومرات

شكراجميلا قحت

على العقاب السريع للشعب النبيل

سحر الطاهر