



انج يا قراي فقد هلك أستاذك ..

أنج اني لك من الناصحين .. وأكرم لك أن تستقيل قبل أن تقال .. والاكرم لك من كل ذلك أن تتوب وتستغفر الله من كل التشوهات التي أحدثتها في المنهج ، عسى أن تلقى الله وهو راض عنك ..

وإن أبيت الأخذ بنصح العقلاء فاستعد لمعركة لا قبل لك بها مع غالبية الشعب السوداني المسلم الذي لا يرضى الدنية في دينه ، سيطالب الشعب بمحاكمتك على جرائم عدة أقلاها إهدارك موارد الدولة في إعداد وطباعة كتب ربما لا تصلح حتى لإعادة التدوير ..

د. عبد المحمود النور محمود