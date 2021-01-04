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انج يا قراي فقد هلك أستاذك
انج يا قراي فقد هلك أستاذك ..
أنج اني لك من الناصحين .. وأكرم لك أن تستقيل قبل أن تقال .. والاكرم لك من كل ذلك أن تتوب وتستغفر الله من كل التشوهات التي أحدثتها في المنهج ، عسى أن تلقى الله وهو راض عنك ..
وإن أبيت الأخذ بنصح العقلاء فاستعد لمعركة لا قبل لك بها مع غالبية الشعب السوداني المسلم الذي لا يرضى الدنية في دينه ، سيطالب الشعب بمحاكمتك على جرائم عدة أقلاها إهدارك موارد الدولة في إعداد وطباعة كتب ربما لا تصلح حتى لإعادة التدوير ..
د. عبد المحمود النور محمود
6 تعليقات
زي ما طردوك من الدوحة … ليه !!! لعدم الكفاءة
وها أنت لم تصلح بعد إعادة التدوير
د. عبد المحمود النور محمود
انا لا اطالب القراي بالاستقالة ولا الاقالة … لان داعش له بالمرصاد
من شالك الملون ده ، ولمعانك ده ، عندك كم ارض و كم شركة وحساب بالدولار في ياتو بلد
المدعو الحجاز هل لك اتصال مع داعش
“سيطالب الشعب بمحاكمتك”
يطالب من ؟
ومن الذي يطالب ؟!
بلد ما عندها وجيع (حكومة مافي) .
ودين بلا مُدافع .
وغثاء يبحثون عن ملئ بطونهم .
شعب يُلهى عن دينه بتضييق معيشته عن قصد ( بنزين – جاز – غاز – خبز – كهرباء – وغلاء … الخ ) .
وعملاء يطبقون اجندة اسيادهم الغربيين.
الناس بقت تحسد الناس في العندها وفي شكلها وعلني.. يا حليل السودان يا magdi, ده كلو عشان قال كلمة تمثل الغالبية المسلمة في السودان الرافضة لتغيير ديانة أبنائها جبرا وقهرا.. عايزين تعاملوا المسلمين في السودان زي الإيغور وهم غالبية عظمى؟ كضبا كاضب.