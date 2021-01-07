زاهر بخيت الفكي يكتب : حسناً فعلت يا حمدوك..!!





اطلعنا على تصريحٍ صحفي منسوب لمجلس الوزراء أنهى فيه حمدوك الجدل الدائر حول المنهج الدراسي الجديد وقرر تجميده وتكوين لجنة قومية تضُم التربويين والعُلماء المُتخصصين للعمل على إعداد المناهج الجديدة حسب الأسس العلمية بعد التشاور مع العُلماء التربويين ومع الطوائف الدينية ، والذين اتفقوا على أنّ عملية إعداد المُقررات تحتاج إلى توافق اجتماعي واسع ، وأشاد حمدوك بالنقاش الذي دار حول قضية المناهج وتطويرها واعتبره ثمرة من ثمرات الثورة وجاء في البيان أنّ الفترة الانتقالية هي لاعمار سودان يسع الجميع.

حقاً أنّ النقاش الذي دار في الأيام الفائتة في ملماتنا والأسافير حول تغيير المنهج والاختلاف حول دكتور القراي الذي أثار جدلاً كثيفاً مُنذ جلوسه على مقعد المناهج دليل على أنّ المواطن قد وضع أرجله في أولى عتبات المدنية والديمقراطية ، وأنّ فروع شجرة ثورته قد أورقت وسيجني ثمارها في القريب العاجل ، ومن حق المواطن أن يُشارك برأيه بوضوح في أي شأنٍ يخص حياته ، يعترض على ما لا قيمة له ويؤيد ما فيه نفع البلاد وأهلها ، ومن واجب القادة أن يستمعوا جيداً لما يقول للتوافق على رأي واحد يلتزم به الجميع بلا اعتراض ، لا سيّما ونحن في زمانٍ تسهُل فيه قراءة الرأي العام ومعرفة اتجاهاته .

حسناً فعلت يا حمدوك في انهاء هذا الجدل الذي يقود التمادي فيه بلا شك إلى توسعة دائرة الخلاف في زمانٍ أحوج ما نكون فيه للاتفاق والتراضي للخروج بسلام من هذه الهوة التي أدخلنا فيها من لم يخافوا الله فينا ، لم يعترض الناس في البداية على القراي بل كان ترحيبهم به كبيراً وقد استبشروا خيراً بمقدمه لا سيّما وأنّ سيرته الذاتية ومسيرته العلمية سبقته إلينا تصفحناها ووجدنا أنّ مؤهلاته العلمية في مجال المناهج تُجلسه على المقعد ، ولكن يبدو أنّ غياب الرجُل الطويل عن السودان غيّب عنه الكثير من الأشياء ، وأنساه الفرق الكبير بين حياة الناس في مهجره البعيد وحياة أهل السودان وتقاليدهم وأعرافهم وتنُّوع ثقافاتهم.

نقول للقراي بأنّ من خرجوا في الطُرقات وعزموا على دحر الإنقاذ وقاوموا جبروتها وتصدوا في بسالة لبطش كتائب ظلها لم يخرجوا للمطالبة بوضع صورة مايكل أنجلو الخبيثة المُثيرة للجدل في منهج صغارهم ولم تُخرجهم كثرة سور القرآن في كُتب التربية الإسلامية ولم تُضايقهم صفحات الثورة المهدية في كُتب التاريخ ، بل خرجوا لتغيير منهج حياة مُعوّج فرضته عليهم الإنقاذ ضاقوا به ذرعاً وآثروا الخروج عليها ومُقابلة الرصاص الحي بصدورٍ عارية لأجل تغييره ، وقد وافقوا على جلوسك على المقعد (فقط) لازالة التشوهات في المناهج وجمع أهل الاختصاص من التربويين للوصول بهم ومعهم إلى مناهجٍ تتناسب وطبيعة أهل السودان وينتفع بها جيل المُستقبل وإلّا فأبواب الخُروج مُشرعة لمن يُريد الخُروج يا قرّاي.

والله المُستعان.

صحيفة الجريدة