داليا الياس: هل تعلم إنو كتير من الأسر ماقادرة تحشى سندوتشات لأولادها ولا تدبر ليهم حق المواصلات العامة؟!!





#هل_تعلم

إنو حوالى ٥٠٪ من طلاب الصفين الثامن أساس والثالث ثانوى الفتحوا ليهم المدارس باعتبارها سنوات مفصلية وهامة فى مستقبلهم الدراسى لم يتمكنوا أساساً من الحضور للمدرسة لعجزهم عن توفير المواصلات والفطور ليومهم الدراسى؟!!

هل تعلم…. إنو معظم المدارس لغت خدمة الترحيل والبوفيه المدرسى لعدم توفر الوقود والخبز؟!!

هل تعلم إنو كتير من الأسر ماقادرة تحشى سندوتشات لأولادها ولا تدبر ليهم حق المواصلات العامة؟!!

هل تعلم إنو الطلاب الممتحنين ديل مليانين إحباط وخوف وقلق وحيرة وتخبط ونسوا القراية ذاتا؟!!

هل تعلم إنو المقرر الدراسى مفروض يكتمل فى حوالى شهرين؟!!

#هل_تعلم_وتعلموا_وتعلمن_وتعلمون

إنو الثورة أساااااساً قامت عشان غلاء المعيشة وإنعدام سبل العيش الكريم؟!!!

يعنى الناس ما مرقوا و الشهداء ما ماتوا عشان تغيير المنهج ولا قانون الأحوال الشخصية ولا غيرهم من تفاصيل ليست أولوية فى الوقت الراهن.

((الطالب الجعان مابيفهم ولابيستوعب))

#أولادنا_يضيعون

وأنتم لاتعلمون….!!!!!

داليا الياس