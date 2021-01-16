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داليا الياس: ياخ كمية الجهل والسلبية وميتة القلب والجنوح نحو العمالة دى بتجيبوها من وين؟!!
يعنى قوات مسلحة سودانية جاتهم فرصة يستعيدوا جزء من أراضيهم الخصبة العزيزة فى الفشقة وإغتنموها.
نقول ليهم ختوا الفرصة فى ال(Waiting) وأمشوا حرروا حلايب وشلاتين وتعالوا؟!!
بتحددوا الأولوية كيف إنتوا؟!! والفرق شنو بين المنطقتين؟!!
مش إستعادة أراضى الوطن كان من شعارات ثورة التغيير؟!! اها الناس بدت!!
ياخ كمية الجهل والسلبية وميتة القلب والجنوح نحو العمالة دى بتجيبوها من وين؟!!
ذبحتونا 😖
#بِس_عليكم😏
داليا الياس
5 تعليقات
( بس ) دى انجليزى ولا عربى لو انجليزى عفارم عليك لو عربى ليييه نقصتى الكلمة وين ال (خ )
والله كلامك صح كميه من العماله وعدم الوطنيه ما معقوله الكلام دا ما بيحصل في حته في الدنيا مهما تكون في خلافات لما تجي للوطن ومصلحته مفروض توقف اي خلافات جانبيه جيش بلدك يستعيد قطعه ارض عزيزه بدل تتطوع تقاتل معاهم تخذلهم وتنبذهم ياخي والله الواحد محتار فيكم المفروض مصلحه الوطن تجمعنا كلنا طيب لو موقف زي دا ما اتفقنا عليه نتفق علي شنو ياخي اخجلوا شويه الله لاجاب باقيكم ياخي كرهتونا
التحية ليك يا دكتورة … في ناس باعوا وطنهم بلا ثمن والان دورهم تثبيط الهمم … وسوف ياتي يوما تكنس فيه الاوساخ والرمم ويعود السودان مرفوع الراس
بس عليك انتي يا وهمنجية مبارية العسكر تباً لك وللعسكر
المشكلة مافي الجهل ولا في ميتة القلب ولا في العمالة .. المشكلة في الفحولة .. الفحوووولة يا مدام داليا .