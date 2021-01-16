داليا الياس: ياخ كمية الجهل والسلبية وميتة القلب والجنوح نحو العمالة دى بتجيبوها من وين؟!!





يعنى قوات مسلحة سودانية جاتهم فرصة يستعيدوا جزء من أراضيهم الخصبة العزيزة فى الفشقة وإغتنموها.

نقول ليهم ختوا الفرصة فى ال(Waiting) وأمشوا حرروا حلايب وشلاتين وتعالوا؟!!

بتحددوا الأولوية كيف إنتوا؟!! والفرق شنو بين المنطقتين؟!!

مش إستعادة أراضى الوطن كان من شعارات ثورة التغيير؟!! اها الناس بدت!!

ياخ كمية الجهل والسلبية وميتة القلب والجنوح نحو العمالة دى بتجيبوها من وين؟!!

ذبحتونا 😖

#بِس_عليكم😏

داليا الياس