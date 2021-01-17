افراح السودانيين بعد الثورة تقزمت الى تبادل التهاني بعد عودة الكهرباء والماء والحصول علي (كيس رغيف)





تداول راود وسائل التواصل الاجتماعي صورة لرجل وابنته وهما في غايه الفرح بعد حصولهم على (كيس رغيف) وسط تردٍ مريع في الأحوال المعيشيه للسودانيين وندرة في أبسط مقومات الحياة.

وتقزمت افراح السودانيين، بعد الثورة من تبادل الهدايا (قفة فرح) والتهاني في الافراح والمناسبات السعيدة التي تعودوا عليها منذ الأزل الى تبادل التهاني بعد عودة الكهرباء والماء والحصول علي جالون بنزين أو انبوبة غاز، ويظل سيد الافراح ما يسد الرمق (كيس رغيف).

هكذا أصبح لسان حال المواطن السوداني في ظل عجز تام لحكومة الفترة الانتقالية التي شكلتها الحاضنه السياسية لقوى الحرية والتغيير (قحت) واثبتت فشلها وشللها التام تجاه توفير أبسط مقومات العيش.

الخرطوم : الرآية نيوز