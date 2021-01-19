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حكومة عجزت عن حل مشكلة تشكيلها، كيف تحل مشاكل البلد؟

2021/01/19
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عثمان

الجواب باين من عنوانو!
لا حاجة لانتظار تشكيل الحكومة القادمة..حكومة عجزت عن حل مشكلة تشكيلها ، كيف تحل مشاكل البلد؟

عثمان ميرغني

2021/01/19
1


تعليق واحد

  1. مع احترامي الشديد لشخصك لكن انت من الاعلاميين المهدو للشويعيه يسرقو الثوره ومفروض زول داري وخبره يكون عارف البحصل شنو لازم تكون عندك رويه انت مازي القطيع السايقنهن اي واحد كان عاوز ينتقم من الكيزان مافكر في الوطن فكر في شخصه.

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