حكومة عجزت عن حل مشكلة تشكيلها، كيف تحل مشاكل البلد؟

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تعليق واحد
مع احترامي الشديد لشخصك لكن انت من الاعلاميين المهدو للشويعيه يسرقو الثوره ومفروض زول داري وخبره يكون عارف البحصل شنو لازم تكون عندك رويه انت مازي القطيع السايقنهن اي واحد كان عاوز ينتقم من الكيزان مافكر في الوطن فكر في شخصه.