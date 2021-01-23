وزير الري السوداني: غياب الإرادة السياسية أدى لتعثر مفاوضات سد النهضة
قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي يرجع إلى غياب الإرادة السياسية، مشيرا إلى طلب بلاده إعطاء خبراء الاتحاد الأفريقي دورا واضحا لتقريب الآراء. وأوضح عباس -في حديث لبرنامج “لقاء اليوم بقناة الجزيرة- أنه تم التوافق على نحو 90% من بنود الاتفاق الخاص بالسد بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أنه لم يتبق إلا نقاط محدودة مثل مدى إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاع مستقبلا، وعلاقة اتفاقية سد النهضة بتقاسم المياه بين الدول الثلاث، وهي نقاط تحتاج إلى إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأنها، على حد قوله. وأضاف وزير الري والموارد المائية السوداني أن المسائل الفنية المتعلقة بملء سد النهضة ليست معقدة ويمكن التوافق عليها بسهولة وأشار عباس إلى أن خبراء الاتحاد الأفريقي قدموا مسودة أولية للاتفاق في جلسة المفاوضات الماضية مطلع الشهر الجاري، إلا أن مصر وإثيوبيا طلبتا العودة مجددا إلى التفاوض الثلاثي بشأن هذه المسودة، في حين يقترح السودان أخذ ملاحظات كل دولة على حدة حتى يتمكن الخبراء من إعداد مسودة ثانية. وعن موقف السودان من مسودة خبراء الاتحاد الأفريقي، قال عباس إن بلاده تتحفظ على مقترح آلية فض النزاعات، مشددا على ضرورة أن يكون الاتفاق ملزما تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
الخرطوم ( كوش نيوز)
تعليق واحد
على الجيش السوداني الدخول الى اقليم بني شنقول و تحريره من اثيوبيا لانها لا تعترف باتفاقية ١٩٠٢ او الاتفاق معها لتصبح منطقه تكامل بين البلدين و ادارة سد النهضه معا …. عندما سلم العملاء البريطانيين و المصريين هذه الارض السودانيه الى اثيوبيا وهي ارض سد النهضه حيث كان شرطا من العملاء لهم بان لا يبنوا سدا …..و قد قاموا فعلا ببناء السد …..فالارض سودانيه حتى تسليمها من قبل العملاء البريطانيين والمصريين الى اثيوبيا و عليه ان كانت اثيوبيا اعلنت انها لا تعترف بالاتفاق سنه ١٩٠٢ علنا من قبل في التلفزيونات الرسميه لماذا هذا التخاذل و الجبن من الجيش السوداني لان ما يفعله الجيش السوداني الان هو مجرد عبث فقط …… و الفشقه سودانيه حتى من قبل دخولها من قبل الجيش و قد قمتم فقد بطرد العصابات و الانتشار في ارضكم التى يقول الجيش انها حدود ١٩٠٢ فانتم تعترفون بهذه الحدود اما اثيوبيا فلا …… و تريد الفشقه ايضا فلماذا لا تعترفوا مثل اثيوبيا بحدود ١٩٠٢ و تسترجعوا اراضينا و اقليم بني شنقول من اثيوبيا فنحن اولى بالسد من اي دوله او الاتفاق معهم لتصبح منطقه تكامل بين الشعبين بدل الفتنه التى تقودها مصر و الغرب بالاخص بريطانيا…..اما ان الجيش السوداني خائن منذ تسليم الانجليز السياده لهم منذ الاستقلال او انهم جبناء و عملاء فقط يريدون تدمير و تفكيك الجيش السوداني كما تريد الحكومه الشيوعية التى تتفرج و هي فرحة