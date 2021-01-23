وزير الري السوداني: غياب الإرادة السياسية أدى لتعثر مفاوضات سد النهضة





قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي يرجع إلى غياب الإرادة السياسية، مشيرا إلى طلب بلاده إعطاء خبراء الاتحاد الأفريقي دورا واضحا لتقريب الآراء. وأوضح عباس -في حديث لبرنامج “لقاء اليوم بقناة الجزيرة- أنه تم التوافق على نحو 90% من بنود الاتفاق الخاص بالسد بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أنه لم يتبق إلا نقاط محدودة مثل مدى إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاع مستقبلا، وعلاقة اتفاقية سد النهضة بتقاسم المياه بين الدول الثلاث، وهي نقاط تحتاج إلى إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأنها، على حد قوله. وأضاف وزير الري والموارد المائية السوداني أن المسائل الفنية المتعلقة بملء سد النهضة ليست معقدة ويمكن التوافق عليها بسهولة وأشار عباس إلى أن خبراء الاتحاد الأفريقي قدموا مسودة أولية للاتفاق في جلسة المفاوضات الماضية مطلع الشهر الجاري، إلا أن مصر وإثيوبيا طلبتا العودة مجددا إلى التفاوض الثلاثي بشأن هذه المسودة، في حين يقترح السودان أخذ ملاحظات كل دولة على حدة حتى يتمكن الخبراء من إعداد مسودة ثانية. وعن موقف السودان من مسودة خبراء الاتحاد الأفريقي، قال عباس إن بلاده تتحفظ على مقترح آلية فض النزاعات، مشددا على ضرورة أن يكون الاتفاق ملزما تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

الخرطوم ( كوش نيوز)