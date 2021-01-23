بالصورة.. المساح الذي رسم خط 1902م بين السودان والحبشة





شارلس وليام قوين Charles William Gwynn.

المساح الذي رسم خط 1902م بين السودان والحبشة.

الفشقة تشيف … بني شنقول ما تشيف ؟!

ولد شارلس وليام قوين في 4 فبراير 1870م وفي 1901م حين كان في عمر الحادية والثلاثين تحرك من أم درمان في مهمة سرية لترسيم الحدود بين الحبشة والسودان.

مات قوين يوم 12 فبراير 1963م عن 93 عاما.

وتدعي العديد من الأكاديميات الأثيوبية الحديثة أن الرجل قام بالمهمة لوحده بدون مرافق حبشي وذلك في محاولة لتبرير عدم اعترافهم بالحدود التي قام بمسحها ورسمها.

وأنا أقبل منهم هذا التبرير وأطالب بإعادة ترسيم الحدود وفقا للوضع القائم في 1889م سنة وصول منليك للحكم عقب مقتل يوهانس لأن العملية كلها كانت عطاء من لا يملك لمن لا يستحق وكان عنصر التعاطف الديني فيها قويا ومؤثرا.

قوين Gwynn في مذكراته لم يخف كرهه لشعب بني شنقول ووصفهم بالعناد والشراسة وتمنى لو طبق فيهم منليك سياسة السيف والنار Fire & Sword كما فعل في كل المناطق التي قام بضمها للحبشة ثم أن قوين Gwynn وخلال رحلته الميدانية للترسيم والتي بدأت فعليا من الروصيرص لم قوين بني شنقول وتركها على جانبه الأيسر وهو يتجه جنوبا لأن قائده هارنجتون في أديس أبابا كان قد تنازل عنها لمنليك كما تنازل له عن المتمة استجابة لمناشدة منليك العاطفية بأن المتمة غالية عليهم لأن دماء حبشية كثيرة سالت فيها في 1889م ومنها دم النقس نقستا يوهانس.

إذن نحن الذين يجب أن نرفض ولا نعترف باتفاقيات غابت عنها إرادتنا السياسية ليس فقط في التفاوض بل في الحق أن نعلم ما كان يدور على الأرض ولذلك أحيطت رحلة قوين Gwynn بالسرية والتكتم على شيوخ القرى والزعماء السودانيين ولا تفسير لذلك سوى أنه ما كان مطلوبا أن يعلموا أنهم صاروا تحت السيادة الحبشية حتى لايرفضوا ويقاوموا.

وتحاول الأكاديميات الأثيوبية المعاصرة الإيحاء بأن عدم وجود مرافق حبشي لقوين Gwynn مبرر لاحتلال الفشقة وكأن الفشقة بضعة كيلومترات من هذا الجانب أو ذاك ؛ مع ملاحظة أن قوين Gwynn كان يتحرك بناء على وصف تفصيلي بموجب اتفاقية هارنجتون ومنليك.

الصور :



1) 1902م لندن خلال زيارة الراس مكونين Ras Makonnen وهو والد الراس تيفاري Täfari

(والراس تيفاري هو الإمبراطور هيلاسيلاسي) لحضور تنصيب الملك إدوارد King Edward VII.

الراس ماكونين جالس على الكرسي في الوسط وعلى يمينه السير جون لين هارنجتون Sir John Lane Harrington ( علامة اليد ) وهو الذي تولى نيابة عن الحكومة البريطانية التفاوض مع منليك بخصوص حدودالحبشة مع السودان.

تفاصيل تلك المباحثات بين هارنجتون ومنليك من 1898م حتى 1899م تكشف لك كيف مارس منليك ومستشاريه كل الدلال الممكن والأمنيات على هارنجتون لدرجة أنهم طلبوا منه في مرحلة من مراحل التفاوض أن تنص المعاهدة على أن تكون الحدود بينهم وبين السودان ( مرنة ) بحيث تسمح لهم بالتوسع مستقبلا.



2) الميجور شارلس وليام قوين Charles William Gwynn صاحب خط 1902م وهو كان من الوفد المرافق لهارنجتون في رحلته لأديس أبابا في 1898م.

كمال حامد