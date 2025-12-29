نماذج من سلوك مليشيا آل دقلو الهمجي..

قبيلة الفور في محلية وادي صالح دفعوا دية بقوة السلاح لشخص حي يرزق يمشي بين الناس بسبب واقعة وقع قبل (7) سنوات

عبد الواحد ادم صالح ✒️

قبل 7 سنوات ذهب احد ابناء القبائل العربية الي سوق مدينة قارسيلا مستشفيا واخذ من صيدلية الدكتور حسين أدوية صرعة وذهب الي منزله واستخدم الادوية ولكنه لم يتعافي وبعد فترة ازداد مضاعفات الصرعة عليه واصبح مجنون معروف الان في سوق مدينة قارسيلا .

بعد سيطرة مرتزقة آل دقلوا علي مقاليد الامور في ولاية وسط دارفور قام اهل المجنون باعتقال صاحب الصيدلية واتهموه بانه صرف لابنهم حبوب التراميدول الذي ادي الي جنون ابنهم وابنهم في الاساس لديه صرعة معروف بين الناس فقاموا بايداع الدكتور حسين في السجن واجبروه علي دفع مليارات الجنيهات بقوة السلاح وباليات قوات الدعم السريع

قالوا انها عبارة عن دية لابنهم المجنون وهددو الدكتور بالقتل والتصفية وتحت تهديد السلاح قام اهل الدكتور بدفع دية علي شخص حي يرزق يمشي بين الناس

هذا هو واقع تاسيسهم ودولتهم المنحرفة المجرمة الطاغية البربرية وهذا هو ديمقراطيتهم الظلامية

افيقوا ايها الناس

