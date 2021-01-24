لا زالوا يمتحنون الشعب في خيارين فقط (اما الجوع او الكيزان) دي ياها الجابتكم ليها اعظم ثورة في تاريخ السودان؟





البغلة في الابريق:

زمان مشيت حفل زواج واحد قريبنا في ضواحي الخرطوم مع ابن عمي الراحل نجار علي السيد الكوباني رحمه الله وهو كان من ظرفاء أم درمان..اها لقينا الفنان البغني خنشور (عديم الصوت والطرب والغلاف ذااتو منتهي)..طوالي نجار قال لي علي النعمة أرجل من الزول ما لاقاني زول..😳..قلت ليهو كيف..؟ قال لي: ياااخ كان ما ضكران صوت زي ده في الحمام ما اغنى بيهو لكن ده بغني لناس في حفلة عديل وبدون ساتر ..لكن من شلاليفو المعضلة دي معناها زول بسألو ما في وهو مستعد لأي كوماج😳😎😂

اها علي النعمة أرجل من حكومة حمدوك والبرهان وحميدتي دي ما لاقينا أصلو..ياااخ معقول ياااخ..غلاء معيشة فاحش وغير مسبوق..والمواطن عينو طلعت..وزي ما قال لي واحد دفعة قديمة… (والله الواحد بقى ما قادر يعاين في عيون مرتو وأولادو من عدم قدرتو على توفير اللقمة البسيطة..)😰

وبعد ده تحس انو مجلس السيادة والحكومة في وادي اخر وكأنهم خشب مسندة..وما في واحد فيهم سأل نفسو مجرد سؤال بسيط..وهو كيف يقدر يوفر المواطن البسيط اقل سترة لاهل بيته معيشيا لو ما لقى طريقة سرقة او اختلاس او رشوة..

وطبعا كل المسئولين متهنين بالرواتب والمخصصات المتلتلة وايديهم في المويه ما في النار😡

ولا زالوا يمتحنون الشعب في خيارين فقط (اما الجوع او الكيزان)..دي ياها الجابتكم ليها اعظم ثورة في تاريخ السودان..؟

ولمتين حتمتحنوا صبر الشعب… ؟ ومن وين جبتوا الضكرنة البتخليكم حاكمين بلد وشعبها النبيل واقف صفوف وما لاقي اللقمة..؟ نعم عسكر على مدنيين والله كلكم ما في قامة الثورة المجيدة..وده حالتو حكومة المحاصصات لسه ما جات😡

# اتذكروا مزبلة التاريخ راجياكم..بِسس😏

علي الكوباني