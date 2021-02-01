الفاتح جبرا يكتب: وإن طال السفر





الشعب السوداني المبتلى على مر العصور والأجيال محاط بعدة جبهات تدميرية متخصصة وذات خبرة طويلة في هذا المجال أخطرها على الاطلاق عسكر الكيزان المخططون لمجزرة القيادة البشعة والذين في أقل الأحوال (الوقفو متفرجين) وللعجب العجاب إنهم (الحكومة) كلها الآن على أساس ان ما يمارسونه هو سلطة مجلس الوزراء كاملة دون التفات لحكومة حمدوك ورهطه ولا نقول حكومة الثورة لأنها لا تشبهها ولم نجد ملامحها فيها ، دعمناها وقلوبنا مشبعة بالأمل انها مولود شرعي لثورة ديسمبر المجيدة جاء بعد مخاض سالت فيه دماء غالية جدا علينا تسببت في جراح ما زالت تنزف ألماً وحرقة على أشاوس من شبابنا الميامين صناع التغيير الذي كنا نظن واهمين أنه سوف تصنعه تلك الحكومة القادمة، وقف الشعب معها وساندها كما لم يفعل من قبل مع غيرها من الحكومات الديمقراطية السابقة ولكن للاسف قبض الريح فقط.

أدارت الحكومة ظهرها للشعب وتيممت نحو العسكر والجنجويد وخدعنا فيها بقدر دعمنا السابق لها وأدرنا لها ظهرنا كما فعلت هي معنا فنحن لا نمجد أشخاصاً انما نمجد ثورتنا ومن فجرها وكل من حملها في حدقات العيون ثورة عظيمة حققت ما نحلم في ساحات الاعتصام عندما أقامت سودان بكره بكل أحلامه وسلامه وأمنه وتعاضده وتآخيه وحبه ووحدته ، نعم شهدنا ما كنا نشتهيه في وطن جميل بشعبه ونيله وترابه ، أسس شبابنا بداخل تلك الساحة أجمل وأرقى الاوطان وحولها العسكر إلى ساحة شهدت اسوأ جرائم العصر وهي مجزرة القيادة العامة.

هل عرفتم حجم هذا العداء للشعب السوداني من قبل أعضاء اللجنة الامنية للمخلوع طغاة العصر؟

والآن وقد عرفنا حقيقة حكومة حمدوك وما فعلته من ضياع لأحلام الشعب السوداني وثواره فعلينا ان نخاطبها بخطاب الثورة التي أجلسته هو عصبته على كراسي السلطة والجاه واغدقت عليهم الخيرات من كل صوب.

ونقول لها انها لا تمثلنا وخانت عهدها للشعب بعد ما أقسمت على صونه أمام الله والشعب ، لا مكان لخائن وسط ثوارنا الشرفاء وانهم قادرون على إزالتها هي ومن اشترى منها بثمن بخس دماء الشهداء الكرماء.

حكومة تجاهلت كل هذا العنت والمكابدة والشقاء لشعبها لا تلزمنا ، فلترحل الآن والثورة مستمرة فلتسقط هذه الحكومة الجائرة العميلة ولتحيا ثورتنا رافعة راياتها وحاملة شعاراتها السامية

وليعلم الكل إن ثورة مثل ثورتنا لن تهزم مهما تكالب عليها الخونة والعملاء وسوف تنتصر شاء من شاء وأبى من أبى.

تغيير الحكومة لا يعني سقوط الثورة ويدرك هذا الكلام كل ذي عقل وفطنة ومهما سوق المطبلون لهذه الحكومة بأن سقوط حكومة يعني سقوط الثورة فانهم لم ولن يفلحوا في ذلك فالشعب أوعى مما ان يساق (سواقه بالخلا).

الأزمات كانت مقصودة والإختناقات كانت عقاب العسكر لهذا الشعب الأبي الذي هزمهم برغم أسلحتهم ودوشكاتهم التي صوبوها نحن صدورهم وتحديا لهم أتاهم بها عارية تصد غرورهم وعنجهيتهم البغيضة، نعم هزموهم فصاروا أحقر من تطأ قدميه الارض وصاروا مبغوضين في السماء والأرض بجرائمهم النكراء تلك وخارت قواهم أمام أبناء الأسود، حاولوا ان يعوضوا ذلك الانكسار لانتقام قاسي استهدفوا فيه معايش الناس لأنها أكثر وأسرع تأثيراً وأمضى سلاحاً في الانهاك ونسوا انهم أمام شعب عملاق واعي ومهما فعلوا لتركيعه فجاءهم بقوته في مناهضتهم، سوف ينزع منهم كل حقوقه وسوف يولون الدبر.

والثورة اشتعلت شرارتها وسوف يعقبها وهج الانتصار قريباً وبحكم مدني لا تشوبه شائبة وتنعم فيه البلاد والعباد بالأمن والاطمئنان وتحقق فيه العدالة ويمارس فيه كل حرياته المكفولة له بالقانون ونحن ورا ذلك وإن طال السفر! .

كسرة :

الدرب صعب وكل شبابنا أقوى ومنتصرين باذن الله

كسرات ثابتة :

• السيدة رئيس القضاء: حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا

أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).

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الفاتح جبرا