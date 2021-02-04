



بكل جدية وموضوعية ووعى وشجاعة…. البيحصل فى الكهرباء ده ما منطقى وما محتمل وسبب كافى لسقوط الحكومة الإنتقاليه.

الكهرباء ما مكيف وشاحن وتلاجة وبس…

الحياة كلها واقفة ومعطلة…

مصانع ومؤسسات وأسواق ومشاريع أسر منتجة وخدمات إنترنت وأطفال ومرضى و غيرها..

ومافى مسؤول عايز يطلع يشرح لينا الحاصل شنو ويفهمنا الوضع… بيختونا بس أمام الأمر الواقع بأستمرار زى ما عملوا فى زيادة التسعيرة المهولة البلا فايدة دى!!

ياخ فى البيت بتقطع ٦ ص… العيال بيخلوها قاطعة ويمشوا المدرسة…. يلقوها فى المدرسة قاطعة…. يرجعوا البيت تقطع…. دايرنهم يقروا كيف ولا يفهموا شنو؟!!

إشتهينا الموية الباردة والتلفزيون…

ده خير التحالف البين قطعة الكهرباء والذباب والباعوض!!

ياخ نحن عايشين تحت خط البنى آدمين…

دى ما حياة بشر نهائى!!

حدنا وين فى القصة دى ياجماعة من الآخر كده؟!!!

#الله_يصرفكم

داليا الياس