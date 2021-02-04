البيحصل فى الكهرباء ده ما منطقى وما محتمل وسبب كافى لسقوط الحكومة الإنتقاليه
بكل جدية وموضوعية ووعى وشجاعة…. البيحصل فى الكهرباء ده ما منطقى وما محتمل وسبب كافى لسقوط الحكومة الإنتقاليه.
الكهرباء ما مكيف وشاحن وتلاجة وبس…
الحياة كلها واقفة ومعطلة…
مصانع ومؤسسات وأسواق ومشاريع أسر منتجة وخدمات إنترنت وأطفال ومرضى و غيرها..
ومافى مسؤول عايز يطلع يشرح لينا الحاصل شنو ويفهمنا الوضع… بيختونا بس أمام الأمر الواقع بأستمرار زى ما عملوا فى زيادة التسعيرة المهولة البلا فايدة دى!!
ياخ فى البيت بتقطع ٦ ص… العيال بيخلوها قاطعة ويمشوا المدرسة…. يلقوها فى المدرسة قاطعة…. يرجعوا البيت تقطع…. دايرنهم يقروا كيف ولا يفهموا شنو؟!!
إشتهينا الموية الباردة والتلفزيون…
ده خير التحالف البين قطعة الكهرباء والذباب والباعوض!!
ياخ نحن عايشين تحت خط البنى آدمين…
دى ما حياة بشر نهائى!!
حدنا وين فى القصة دى ياجماعة من الآخر كده؟!!!
#الله_يصرفكم
داليا الياس
2 تعليقات
الناس دي شغاله معانا بسياسه العجبه عجبه والماعاجبه يكسر رقبته منتهى عدم الشعور والاستفزاز نحنا ثورنا عشان نغير الوضع المعيشي الصعب.. نسو الوضع المعيشي الصعب وعايزين يغيروا المقررات والدين والتقاليد والاعراف قوانين الرده وشرب الخمر
نشد من ازرك،،
كلام ما فيهو كلام،،،،