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قطعٌ الكهرباء يومي وفي فصل الشتاء.. هذا أمر لم يحدث في بلادنا منذ عهد الإنجليز
أوووووووك !!
أو وروروووووووك..
أو عوووووووووووووك..
أو – إن شئت – أصرخ : حمدووووووووك..
ولا حرج عليك إن صحت : فشلوووووووووك..
قطعٌ للكهرباء عشر ساعات نهاراً…….وخمس ساعات ليلاً..
حتى أيام الجمعة لا تنجو من القطع السخيف هذا..
قطعٌ يومي…وممل…ومتواصل…وفي فصل الشتاء (كمان)؟..
هذا أمر لم يحدث في بلادنا منذ عهد الإنجليز البعيد…وإلى زمان الإنقاذ القريب..
فهل يعقل هذا يا حمدوووووووك؟..
أفلا يكفي شعبك ما هو فيه من عذابات يومية لا تُطاق؟..
فتأبى حكومتك إلى أن تزيدهم عذاب حرمان من الكهرباء أيضاً؟..
يا من لا تحس…ولا تشعر…ولا تخجل…ولا تنفعل…ولا تنزل من برجك العاجي (الثلجي)..
حتى وإن صحنا بملء أفواهنا المتيبسة : حمدوووووك..
عوووووووك !!.
صلاح الدين عووضه
4 تعليقات
تتبلوا بس لمن تجيبو الزيت لو فصل فيكم زيت، لانكم كلكم صحفيين حرباءيين واغلبكم منافقين.
يللا استمتعوا بالمدنية مع قحطوك الفاشلة
هههههههههههههههه😂😂😂😂😂😂😂😂
اطلعو بكميات كبيره و سلميه ده مابحس دمه تقيل.
الا يوجد فيكم رحل رشيد؟ معقول السودان مافيه زول زي ابعاج غيور معقوله دي!
هذا هو وحدي صالح فكلها صاموله صاموله بس بدل يفكك الكيذان فككك ودمر الاقتصاد. شغل ممنهج!
ساعدوا في البناء رسالة لكل إنسان يحب ان يري البلد تتعافي. واتركوا الكتابات التي تهدم لان معظم الكتابات عبارة عن شكاوي ممكن تنتهي اسبابها وتبقي هذه الشكاوي علي صفحات أيام …نحن اليوم نعيش في امريكا مدينة Irving Tx في درجات برودة تحت الصغرة مع استمرار تساقط جليد وليس أدينا كهرباء من يوم 15/ فبراير الساعة الثالثة صباحا وحتي كتابو هذه الاسطر….لم يخرج كاتب ويقول ما يقول وانما كل يعمل حتي تعود الكهرباء وتعود الحياة. ليس من اخلاق الشعب ان يتصيدون مثل هذه المشاكل لمهاجمة اداء الحكومة…