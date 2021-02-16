قطعٌ الكهرباء يومي وفي فصل الشتاء.. هذا أمر لم يحدث في بلادنا منذ عهد الإنجليز





أوووووووك !!

أو وروروووووووك..

أو عوووووووووووووك..

أو – إن شئت – أصرخ : حمدووووووووك..

ولا حرج عليك إن صحت : فشلوووووووووك..

قطعٌ للكهرباء عشر ساعات نهاراً…….وخمس ساعات ليلاً..

حتى أيام الجمعة لا تنجو من القطع السخيف هذا..

قطعٌ يومي…وممل…ومتواصل…وفي فصل الشتاء (كمان)؟..

هذا أمر لم يحدث في بلادنا منذ عهد الإنجليز البعيد…وإلى زمان الإنقاذ القريب..

فهل يعقل هذا يا حمدوووووووك؟..

أفلا يكفي شعبك ما هو فيه من عذابات يومية لا تُطاق؟..

فتأبى حكومتك إلى أن تزيدهم عذاب حرمان من الكهرباء أيضاً؟..

يا من لا تحس…ولا تشعر…ولا تخجل…ولا تنفعل…ولا تنزل من برجك العاجي (الثلجي)..

حتى وإن صحنا بملء أفواهنا المتيبسة : حمدوووووك..

عوووووووك !!.

صلاح الدين عووضه