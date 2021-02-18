هيثم: أنا ماشايف انه المشكلة في عشة الجبل ولا في القاعدة الجماهيرية العريضة





الصاعدة والقاعدة!

انا دائمآ وابدآ بقول لله في خلقه شؤون ويضع سر القبول ومحبة خلقه في زول الناس بتشوفه هوين!

عشة الجبل الصاعدة والقاعدة انت وانا بنقول ظاهرة وبتنتهي بظهور خلافها وفلنفترض انها ظاهرة ماشي!

خلونا نمسكها ٣/٢/١/ :

هسة لو دعينا لندوة سياسية مقامة في دار أعتى حزب يمين أو يسار سوداني وفيه وجبة عشاء وترحيل يوصل الجماهير دي بيوتها بعد الندوة دي باعتبار أنه الموضوع دا مجاني هل بيجيني جمهور قدر دا؟

خلونا من حزب سياسي في مطربين كبار من الدرجة الأولى وأصحاب رصيد فني وليهم تجارب واسهامات مقدرة لو نظمنا ليهم حفل مجاني هل بيجيب جمهور قدر دا؟

انا شخصيآ هيثم عباس دا بعتقد اني صاحب تجربة في مجالي مقدرة وعندي علاقة بفن الأداء الصوتي وبمتلك اغنيات ناجحة وارشيف فني وعلى الرغم من ذلك لو أعلنت عن قيام حفل جماهيري لي ممكن عشرة أشخاص مايجووا !

فالموضوع دا ما عشان انا ضعيف أو مابعرف اغني أو أو أو.. ولكن الموضوع دا بينتهي وبيقيف عند الحضور والمحبة والقبول البياكد على النجاح اكتر من اي حسابات أخرى.

فأنا ماشايف انه المشكلة في عشة الجبل ولا في القاعدة الجماهيرية العريضة دي ولا في انهيار الذوق والسمع نفسه اكتر من أنه المشكلة في التفات صناع النجوم والثقافة والفكر الاتهربوا من مسؤولياتهم تجاه عشة واخوات عشة وجماهيرهم الماعندهم مشكلة في أنهم يرتقوا من خلال البينطرح ومردود انعكاساته على الشارع والثقافة نفسها..

المشكلة في انه مافي زول بينشئ جسور تواصل من المحبة والإيمان بأنه الرسالة والدور الفني قائم على أسس تربوية وتعليمية وثقافية ومعرفية من السهل انها تضع عشة وغير عشة في تراك يخدم الثقافة والقضية ويصنع من ظاهرة فنية تظاهرة فنية تغير ملامح خارطة مجتمع كامل وتتدون قصة نجاح فنان كان ممكن يكون ناجح لأنه بالفعل كان بيمتلك أدوات النجاح ولكن قدره انه مايلقي وسط وحاضنة فنية وحرفية بتعرف تصنع من الفسيخ شربات.. الموهوب عندنا بكل أمانة ليهو الله وحدود طموحه ومعرفته وفوق هذا وذاك توفيق ربنا.

هيثم عباس