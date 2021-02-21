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داليا الياس: تعويم الجنيه.. يعنى موت الناس غرقاً!!
الناس المتفاءلة البتتكلم عن التجربة المصرية فى تعويم الجنيه وإستقرار سعر الدولار هناك!!!
هل تعلم إنو مصر عندها غطاء إقتصادى بقيمة ٣٦ مليار دولار عبارة عن وديعة سعودية بتحفظ ليها التوازن فى السوق؟!!
هل تعلم ولا ماهل؟!!.
نحن هنا عندنا شنو؟!… ياخ نحن ماقادرين نحدد نحن مع ياتو معسكر أساساً!!!!
ومافى زول مستعد يغامر معانا لأننا فقدنا كل الميزات!!.
تعويم الجنيه فى الوضع ده إنتحار… وإشارة واضحة للفشل التام فى إيجاد حلول وإنسداد الأفق أمام الحكومة!!
وباب لى صراع حاد بين تجار العملة والمضاربين والقطاع المصرفى!!
تعويم الجنيه…. يعنى موت الناس غرقاً!!
ولا عزاء لهم أو عليهم😢
داليا الياس
2 تعليقات
لاحولاااااااااااا 36 مليار دولار ؟؟؟ من ووين جبتي الرقم داااا ؟ هي اخر وديعه كانت في مايو 2020 بمبلغ وقدره مليار دولار لمدة ثمانيه سنوات
احسن تخليك في مجال الشعر وابعدي عن السياسه والاقتصاد عشان ما تحرجي نفسك وتقللي مكانتك
من اين يا فتاة جئت بمعلومة ان السعودية تودع 36 مليار دولار في البنك المركزي المصري ؟
اكيد مصدرك قناة بسبس الفضائية !!
الحداية مش بتحدف كتاكيت
عودي لتقارير البنك الدولي قبل اصدار فتاوي مثيرة للسخرية وتظهر جهالة وعبط قائلها
لا تخدعي القراء بادعائك العلم ببواطن الامور وانت لا تعلمين شيئا