داليا الياس: تعويم الجنيه.. يعنى موت الناس غرقاً!!





الناس المتفاءلة البتتكلم عن التجربة المصرية فى تعويم الجنيه وإستقرار سعر الدولار هناك!!!

هل تعلم إنو مصر عندها غطاء إقتصادى بقيمة ٣٦ مليار دولار عبارة عن وديعة سعودية بتحفظ ليها التوازن فى السوق؟!!

هل تعلم ولا ماهل؟!!.

نحن هنا عندنا شنو؟!… ياخ نحن ماقادرين نحدد نحن مع ياتو معسكر أساساً!!!!

ومافى زول مستعد يغامر معانا لأننا فقدنا كل الميزات!!.

تعويم الجنيه فى الوضع ده إنتحار… وإشارة واضحة للفشل التام فى إيجاد حلول وإنسداد الأفق أمام الحكومة!!

وباب لى صراع حاد بين تجار العملة والمضاربين والقطاع المصرفى!!

تعويم الجنيه…. يعنى موت الناس غرقاً!!

ولا عزاء لهم أو عليهم😢

داليا الياس