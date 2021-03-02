الطيب مصطفى يكتب: أيها الناس لا تنخدعوا.. فإن كان القراي قد ذهب فإن منهجه باق





هل تعلمون قرائي الكرام أن مناهج القراي التي يفترض أنها قد تم تجميدها بقرار صادر من رئيس الوزراء حمدوك، وُزعت على جميع مدارس السودان ، ويجري تدريسها رغم انف قرار رئيس الوزراء؟!

هل تعلمون انه بالرغم من ان كلاً من القراي ووزير التربية الشيوعي غادرا موقعيهما إلا أن مقرراتهما يجري تدريسها الآن ولم تجمد بالرغم من ان قرار حمدوك الساري حولها ينص على تجميدها ، ريثما تتم مراجعتها وتعديلها؟!

هل تعلمون ان كتاب التاريخ للصف السادس والذي اقام الدنيا ولم يقعدها بسبب الرسم المسيء لرب العزة سبحانه وتعالى وُزع على المدارس من قبل ادارات التعليم بالولايات؟!

هل تعلمون أن ذلك الكتاب الكارثة يدرس الآن لاطفالكم في كثير من المدارس بالرغم من ان اللجنة المكلفة بمراجعة المنهج اوصت بالغائه تماماً وابداله بمقرر جديد بعد ان وجدت ان فيه وفي كتاب الصف الخامس ما يقرب من مئة خطأ من بينها حلايب التي حذفت من خريطة السودان فضلاً عن الخطأ الكارثي الذي جعل مجمع الفقه الاسلامي يفتي بحرمة تدريس ذلك الكتاب وتسبب في احراقه في عدد من ولايات السودان؟!

هل تعلمون ان الحذف الذي حدث في جميع المقررات الدراسية تم بقرارات صادرة من القراي وبتوقيعه شخصياً؟!

ما جعلني التفت لهذا الامر الغريب والعجيب اتصال هاتفي جاءني من احدى الولايات.

فقد اتصل بي من لا اعرفه وهو في كرب عظيم وغضب شديد ، وفاجأني بقوله هل تعلم أن وزارة التربية قطعت وحذفت سورة المرسلات من الآية 14 حتى الآية 21 ثم واصلت حتى نهاية السورة وذلك في مقرر التربية الاسلامية للصف الثالث أساس؟!

لم اصدق فاتصلت وتحققت لأكتشف عجباً لم اكن اعرفه والله العظيم!

حذفت الايات من (وَمَا أَدرَاكَ مَا یَومُ ٱلفَصلِ)حتى الآيتين(أَلَم نَخلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِین فَجَعَلنَـاهُ فِی قَرَار مَّكِینٍ).

لم اجد تفسيراً لحذف الايتين الاخيرتين الا أنهما تتحدثان عن ما يناقض قول القراي المؤيد لنظرية دارون حول خلق الانسان وانه كان قرداً وهو كلام للقراي موثق صورة وصوت!!!

اكتشفت ان ذلك الحذف حدث في عدد من مقررات التربية الاسلامية التي قلصت حصصها بشكل غريب يكشف ما ينطوي عليه ذلك الذي سبق له ان قال إن سورة الزلزلة تخيف الاطفال!

ففي مقرر الصف الثالث للقرآن الكريم حذفت الايات من 19 إلى 40 من سورة القيامة كما حذفت سورة الانسان وجزء كبير من مقرر التوحيد والحديث والفقه والسيرة.

اما في مقرر الصف الرابع فقد حذف في سورة الحاقة الايات من 21 حتى 28 ومن سورة المعارج من الاية31 حتى 37

مع حذف كثير من بقية المقرر.

بالنسبة للصف الخامس حذف من سورة التغابن من الاية 1 حتى 10 مع حذف جزء كبير من المقرر!

بالله عليكم كيف يجوز او يمكن للتلميذ ان يحفظ جزء من السورة ثم يقفز بعد ان (يفط) عدداً من الايات ليحفظ بقية السورة؟!

لعب القراي بمنهج القرآن الكريم

وبجميع المناهج خاصة التربية الاسلامية.

هل تعلمون ان عدد حصص القرآن الكريم للصفين الرابع والخامس حصة واحدة في الاسبوع بينما هناك حصتان للفنون وان مادة التربية الاسلامية في امتحان الشهادة السودانية اختيارية يمكن للطالب ان يتركها ويأخذ بدلاً عنها الفنون او الادب الانجليزي؟!

هذا قليل من كثير من (خرمجة) القراي الذي ذهب عن مناهجنا بعد ان ترك لنا خوازيق لا تزال تقض مضاجعنا وتؤزنا ازاً وتهزنا هزاً ، فالحمد لله الذي اذهب عنا الاذى وعافانا.

صحيفة الانتباهة