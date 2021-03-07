



أي طلب للعلاج في مستشفيات السودان، أو تكاليف الدراسة، أصبحت فوق طاقة الجميع، لا ينفع أن تكون مواطناً صالحاً لتحصل على العلاج والتعليم لأولادك، عليك ان تكون مواطناً ثرياً، مهدداً أيضاً بأن تصبح مواطناً فقيراً في حال المواصلة في الصرف على التعليم والعلاج، والحق في التعليم والعلاج حالياً نوع من الترف، كما أن شعارات مثل مجانية التعليم والصحة التي رفعتها القوى الحاكمة الأن وخدعت بها المساكين، سقطت في أول امتحان، في الحقيقة هى لم تسقط فقط وإنما حصل العكس تماماً، أدفع مليون مرة لتحصل على خدمة رديئة.

عزمي عبد الرازق