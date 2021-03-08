موقف محافظ بنك السودان شجاع وأخلاقي
محافظ بنك السودان موقفه صحيح تماما، موقف أخلاقي وشجاع بإعادة مفصولين من لجنة إزالة التمكين التي تستند على قانون غريب، قانون يعطي اللجنة سلطات مطلقة بلا جهة تحاسب وتراجع، ولا جهة تقوم بقبول الإستئنافات والنظر فيها بشكل مستقل. مبادئ بديهية حول المحاسبة وفصل السلطات والحق في الإستئناف كلها ينتهكها قانون لجنة إزالة التمكين.
ما يدفعني للإشادة بموقف محافظ بنك السودان ووصفه برجل الدولة الصحيح هو تقاعس بقية الوزراء عن سلوكيات اللجنة وصمتهم الجبان عن تغول إختصاصها على سلطاتهم، في الكهرباء مثلا يقوم مدير عام الشركة القابضة ووكيل الوزارة وهما شخصيتان ضعيفتان بتمرير قرارات اللجنة بلا تمحيص ولا مراجعة. ووزير الطاقة الجديد يصف اللجنة ب(الدولة الموازية) لمؤسسات الدولة التي قامت الثورة لبنائها بشكل صحيح. هذه معركة الحق فيها واضح وضوح الشمس، لحنة إزالة التمكين لجنة باطلة وقانونها باطل لا يتسق مع أهداف وشعارات الثورة.
هشام عثمان الشواني
4 تعليقات
رجل و الرجال قليل. الباقي اما قحاتة او جبناء يخافوا من القحاتة و الشيوعيين.
لجنة او جن احمر ما مفروض تفصل زول الا بعد تحقيق ولجنة وادانة او يكون الموضوع حقد وتصفية حساباتحسابات وخراب وتدمير بثوب السلطة لصالح حكام يدعون العدل علي. حساب المواطن والوطن .المحافظ اما يحافظ علي. جماعتو ويقف معهم. ضد الظلم او يبقي بلد هاملة وسايبة
اي كوز ندوسو دوس شعار الثورة عندك مانع
قانون لجنة تفكيك النظام.
قانون محيير : هل القوانين الموجودة لا تستطيع محاكمة اي فاسد.
إذن قانون اللجنة هو قانون سياسي غير منضبط.
قاعدة هامة : نظام الإنقاذ قد تم تفكيك بمجرد ظهور نظام جديد. فلماذا الصرف على أمر قد قضى وانتهى.
دعوا القانون المتوارثة والمجر يعمل.
لا يوجد في كل الدنيا قانون يسلب المواطن حقوقه. ما ذنب المواطن إذا وجد وظيفة في نظام سابق وأصبحت حياته معلقة فيها. السؤال:
هل تقوم اللجنة باعاشة والتكافل بالأسرة التي تم الاستغناء عن عائلتها.. فعلا انه عمل غير أخلاقي وهو القيام بتفكيك المواطن بدلا عن ترميم آثار النظام الفاسد.