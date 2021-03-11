مرحباً بالعلمانية !





* استبشرنا خيراً بلقاء (البرهان الحلو) بجوبا مؤخراً، ضمن مساعي تحريك المفاوضات المتعثرة منذ اغسطس العام الماضي، خاصة ان اللقاء تم بدعوة من البرهان، مما يشير الى احتمال انتهاء الموقف المتعنت للمكون العسكري ازاء التفاوض مع الحركة الشعبية والوصول الى اتفاق سلام!

* تواصلت مع القائد (عبد العزيز الحلو) قبل بضعة أيام وسألته عن الحوار مع الحكومة، فأرسل لي تقريراً كتبه الزميل (حافظ كبير) ونُشر بصحيفتنا في الأيام الماضية، تضمن حديثاً لعضو الحركة الشعبية والاستاذ بجامعة الخرطوم الدكتور (احمد المصطفى) يجدد فيه تمسك الحركة بفصل الدين عن الدولة، قائلاً انهم ينتظرون الحكومة بقيادة حمدوك لمباشرة التفاوض الجدي والموضوعي، واتهمها بالتلكؤ !

* ولا أدري فيمَ التلكؤ خاصة ان فصل الدين عن الدولة سبق وحسمته الوثيقة الدستورية وأصبح واقعاً معاشاً الآن، بالإضافة الى إقراره في اتفاق (حمدوك والحلو) في سبتمبر الماضي باديس أبابا، ولقد جاء في إحاطة رسمية لـ(فولكر بيرتس) الممثل الخاص للأمين العامة للأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) لرئيس مجلس الامن اول أمس (9 مارس، 2021 ) ان الحكومة تعطي أولوية عالية لدفع عملية السلام مع الحلو وعبد الواحد، كما ان اجتماع البرهان الحلو واعلان الحركة الشعبية التمديد الأحادي لوقف العمليات العدائية علامات واضحة على المصلحة المشتركة في استئناف عملية السلام، فما الذي يحول بين استئناف التفاوض واكتمال السلام ؟!

* قلت من قبل وأعيد القول، بأن العلمانية على عكس ما يظن الذين يهاجمونها باعتبارها إلحاداً (ولقد كانت مطبقة في السودان حتى عام 1983 )، نشأت في الأصل في القرن السابع عشر الميلادي كحل للذين يعانون من الاضطهاد الديني في أوروبا حيث كانت الممالك والاقطاعيات تحرق الذين يخالفونها في العقيدة أحياء، فجاءت العلمانية لتحمي عقيدتهم وتحميهم من الاضطهاد والموت!

* العلمانية لا تعني الإلحاد كما يظن كثيرون، وإنما حياد الدولة حتى يتمتع الجميع بحرية الدين والعقيدة والفكر ..إلخ، وعدم الاعتداء على حريات الآخرين وحقوقهم، وهو المقصود بعبارة (فصل الدين عن الدولة) التي لا تعني فصل الدين عن حياة الناس، كما يفهم الكثيرون!

* العلمانية لا تعادي الأديان، وإنما تحمي الأديان والحقوق الأخرى، لهذا يهرب إليها الذين يعانون من الاضطهاد الديني أو السياسي أو أي اضطهاد آخر في دولهم ومجتمعاتهم، بمن في ذلك الذين يعادون العلمانية من الإسلاميين وغيرهم الذين يعتلون المنابر ليهاجموها في عقر دارها وهم آمنون على حياتهم وحريتهم وممتلكاتهم، ولو كانوا في دولة دينية واعتلوا المنابر لينتقدوها لما سمحت لهم بذلك، إن لم تسجنهم أو تقتلهم، والأمثلة كثيرة حولنا!

* ولكن لا تسمح العلمانية للأديان بالتدخل في أعمال أجهزة الدولة حتى لا تحابي ديناً على حساب آخر فيُضار أحد أو تشتعل الفتن بين الناس، وهي لا تميز بين المواطنين على أساس ديني أو لا ديني، حتى تضمن حصول الجميع (في هذه الحياة الدنيا) على معاملة متساوية، أما في الحياة الأخرى فهذا شأن آخر بين العبد وربه.

* الله سبحانه وتعالى هو من يحاسب على الكفر والإيمان وليس الناس، ولقد خيرهم الله بين الإيمان والكفر ولم يفرض عليهم الإيمان وكان قادراً على ذلك، بل سمح لأحد مخلوقاته وهو (إبليس) بأن يعارضه ويضم إلى حزبه كل من يقدر على فتنته، ولم يقل له (لا) ولم يسجنه أو يحرقه وكان قادراً على ذلك، فكيف يتطاول البعض على الله ويفعلون عكس مشيئته، ويفرضون الدين على الناس، وكأنهم أكثر حرصاً من الله سبحانه وتعالى على عبادة الناس له؟!

* نحن لا ندعو الى العلمانية الإلحادية التي تحارب الأديان، ولكن الى علمانية تحترم أديان وأفكار وحقوق الجميع، وتيسر لهم ممارسة حقوقهم وشعائرهم الدينية بحرية كاملة، وتفرض عقوبات صارمة على من يخالف ذلك.. وهو نفسه منهج الحكم المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وكان سائداً في السودان من قبل ومقبولاً لدى الغالبية، فما الذي يعيق الاتفاق مع الحركة الشعبية ويضيع على السودان فرصة ذهبية لتحقيق السلام والوحدة واكتساب ثقة واحترام العالم والتفرغ لإعادة البناء والتقدم الى الأمام ؟!

* لو كانت العلمانية تحقق السلام الشامل في السودان، فمرحباً بالعلمانية من أجل السلام والاستقرار والتنمية والتقدم.!

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زهير السراج – صحيفة الجريدة