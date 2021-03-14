الطيب مصطفى يكتب: عُمرة حمدوك وخاطرة دكتور الجزولي
ابارك لحمدوك نافلة العمرة متمنياً له أن يؤدي فريضة الحج وبقية اركان الاسلام من صلاة وصيام وزكاة ثم جهاد ، هو ذروة سنام الاسلام كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
بعض الشيوعيين انزعجوا وعبروا من خلال بعض المداخلات الاسفيرية عن دهشتهم لقيام حمدوك باداء العمرة ، مدرجين ذلك في اطار ما سماه القراي وشيخه الهالك محمود محمد طه بالهوس الديني!
على ان بني علمان اقل تطرفاً في العداء للاسلام، ففي حين تجد الشيوعيين ينكرون على الرجل قيامه باداء العمرة ، فان العلمانيين لا يمانعون في الاسلام الشعائري الذي ينتقص من الاسلام التوحيدي الشامل.
اقول إن بني علمان لا يعترضون على الاسلام الشعائري القابع في المسجد (لا يهش ولا ينش) ولا يجاهد ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يحكم بشريعة ربه .. فهم يريدونه اسلاماً مستسلماً يدير على سبيل المثال خده الايسر للمحتلين الصهاينة عندما يلطمونه في خده الايمن ويصادرون مسجده الأقصى ويشردون شعب فلسطين.. يريدونه اسلاماً يتيح مثلاً لامريكا الصليبية ان (تبرطع) في ديارنا تقتل ابناءنا وتستحيي نساءنا وتشرد شيوخنا وتيتم اطفالنا ونظل (مدنقرين) خانعين متثاقلين الى الارض نهش في وجهها ونموت من الفرح إن رضيت عنا.. يريدونه اسلاماً يستأصل آيات الجهاد والاستشهاد من القرآن الكريم ويزيل من مناهج تعليم اطفاله سيرة الرسول الخاتم والصديق ابي بكر والفاروق عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وصلاح الدين ، يريدونه اسلاماً يذعن لبني علمان وهم يحكمون دياره بنظريات وتشريعات الهلكى من البشر ماركس ولينين وعفلق وغيرهم من صغار العقول الذين استأثروا بكل الدنيا وجردوا الله تعالى ، قابض ارواحهم وخالق الكون وخالقهم ومنظريهم الصغار من ان يكون حاكماً لحياتهم وتشريعهم ودولهم ، فما اتعسهم وما ابأسهم وما اجهلهم؟!
ما ابأس الدول التي اتخذوها مثالاً يحتذى وهم ينصبونها عجل سامري يتعبدونه ويطوفون حوله ، رافضين حاكمية الله الحي القيوم ومطلقين عليها لقب (الاسلام السياسي) في تناس لحقيقة انهم بذلك يعتنقون (الشرك السياسي) بجعل الاسلام (عضين) اي مزقاً متفرقة يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض رغم الوعيد القرآني : (أَفَتُؤمِنُونَ بِبَعضِ ٱلكِتَـابِ وَتَكفُرُونَ بِبَعض فَمَا جَزَاءُ مَن یَفعَلُ ذَ لِكَ مِنكُم إِلَّا خِزی فِی ٱلحَیَوةِ ٱلدُّنیَاۖ وَیَومَ ٱلقِیَـامَةِ یُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـافِلٍ عَمَّا تعملون)
يفعلون ذلك رغم علمهم أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ،فما اجرأهم على الله؟!
اقول لحمدوك : الان وقد اعتمرت لله رب العالمين يلزمك ان تهتدي بهديه ، وتعلم ان الله الذي لبيت نداءه ، ونعمت بقربه ، ودعوته ، يطلب منك ان تحكمه في دولتك تصديقاً لقوله جل شأنه : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَینَهُم ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أَنفُسِهِم حَرَجا مِّمَّا قَضَیتَ وَیُسَلِّمُوا تَسلِیما)
ليتك يا حمدوك تتأمل الاية المرعدة المبرقة التي تجردك من الايمان ليس فقط إذا لم تحتكم الى شريعة الله ، إنما تحرمك منه حتى لو شعرت بالحرج مما قضى الله به ورسوله.
اعجبتني خاطرة لسجين العهدين دكتور محمد علي الجزولي ، ارجو اسقاطها على عمرة حمدوك
، قال فيها :
(العلمانية لا تمنع منتسبيها من أداء الشعائر ، ومحاولة تسويق هذه العلاقة ( الخاصة ) إلى ( العامة ) بنشر صور ممارستها (عمرة حمدوك) هو أكبر دليل على الاعتراف بتأثير الدين في الفضاء العام ، وأن شعبنا محافظ تسعده صور التدين لا في أداء العمرة فحسب ولكن في تعمير الأرض بدين الله.
صحيفة الانتباهة
3 تعليقات
هههههههههههههههههههه ياخاذوق السودان لماذا لاتنتقدون ماكينة الاخوان المسلمن ربكم في الدنيا
رجب طيب اردقان وتحجون اليه انتم ورهطكم الذين يتمتعون الان بخليج البسفور وفي ابراجه الشاهقه تمارس الدعاره وشرب الخمر والمثليين يرتعون ويمرحون ومع ذلك لاتنتقدون علمانيته اما انكن منافقين علي مصالحكم واري فيكم ما يري غيري انكم حطب النار كفوا عن تلوين البشر والادعاء الفارغ باللاسلام ما انتم الا كذابين افاكين دجالين وفيكم المخنث ةالصفيق ووووووووو امثال الذي تاخذ من اقواله انت اولهم ومعروف عنكم هذه الامور بالوراثه منذ كان ابوك يمسك بالدلوكه ويرقص النساء في الظار بخاتمه الذهبي الانيق يا فاجر. اتلهي يا تالتن.
ارجو ان تراجع نفسك قليلا وتردها الى عهد الاسبداد وتسألها هل أنتم حكمتم بالدين وأنزلتوه على أرض الواقع خلال سنوات حكمكم الممقسة . ارجو الاجابة اذا كنت فعلا تخاف الله وتريد ان يسود دينه وشرعه في دولة السودان . عجبا …
في كل يوم يثبت هذا المدعو (الطيب) للناس أكثر إنه مريض النفس مختل العقل فاسد الرأي يختلق من أوهامه أعداءً لا وجود لهم إلا في عقليته الخربة .. يسميهم تارةً بني علمان وتارة بني قحطان .. يخرجهم من الملة ويصفهم بأعداء الاسلام . وكأنه هو الورع التقي ومن المبشرين بالجنة .. وليس من ثلة منافقين فاسدين مستبدين مجرمين حكموا الناس بإسم الدين كذباً ورياءً وفسدوا في الأرض بإسمه لمدة ثلاثين عاماً .
وبعد ذلك كله لا زال هذا المدعو (الطيب) يتوهم انه يستطيع خداع الناس بذات الخطاب الديني الماكر الخبيث لجماعة الكيزان الذين باد عهدهم .