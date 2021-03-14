نسرين النمر: مروى من يدخلها آمن ولن يدخلها عنصري الا علي جثث المهيرات





مروي. محصنة بحضارتها وتاريخها. وإنسانها. الذي شكلت أخلاقه احداثيات الجغرافيا. مروي ضد العنف بكل انواعه.

اما زغرودات كنداكات الطرابيل والكرو. والبركل فهي لا تنطلق لتغذي العنف والكراهيه. هي مخصصه للمحفل الثقافي. والحصاد والفرح.

كفوا. افواهم عنا.

اوقفوا خطاب الكراهيه.

مروى من يدخلها آمن. ولن يدخلها. عنصري. الا علي جثث المهيرات

وياحاسِب سُكاتنا رُضا أمانة بِطُونَا ماها غُراق. صدورنا علي البِعادي زُقاق وضِهورنا إلي المنادي رُقاق. رضينا بلا قرِن نِنساق وحين نحـرِن جبل يا ساق.

نسرين النمر