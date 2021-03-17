تحديد جلسة لاستجواب المستثمرة الأجنبية المتهمة بتخريب الاقتصاد السوداني





الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي أنس عبدالقادر جلسة لاستجواب المتهمة الصينية اتهمت بتخريب الاقتصادي السوداني جلستها لاستجوابها بعد أن فرغت المحكمة من سماع شاهدي الاتهام ومن خلال إفادتهما ذكر شاهد الأول الذي يتبع للشرطة الأمنية بإنه تعرف على المتهمة من خلال البلاغ ومهمته تنحصر في أمر تفتيش وفقاً لتوجيه تم الذهاب إلى الفندق التي تقيم فيه المتهمة وقابل مدير الفندق وهو صيني الجنسية ولكنه يتحدث لغة العربية وأبرزنا له أمر تفتيش واتصل مدير الفندق بالمتهمة التي كانت موجودة في غرفتها وأخطروها بأمر تفتيش غرفتها وطلع إلى الغرفة معه أربعة أفراد وبينهم ضابط ومدير الفندق وسكرتيرته بالإضافة إلة المتهمة وعند التفتيش

ضبط تحت المرتبة على كمية كبيرة من الدولارات مقسمة في رزمتين منها (27) تم أخذ شنطة والمتهمة إلى النيابة لتدوين بلاغ في مواجهتها وعند مناقشة الشاهد بواسطة ممثل دفاع المتهمة ذكر بإنه يتبع إلى شرطة إزالة التمكين ومازال ونفي علاقته بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدوله وأقر بأن أمر تفتيش صادر من لجنة إزالة التمكين منوهاً تم تدوين البلاغ بعد إحضار المعروضات المضبوطة وأقر بإن القبض على المتهمة في اليوم الثاني لعيد الأضحى ونفي توقيعه على كشف المضبوطات ونفى مشاهدته للمتهمة بيع أو شراء للعملة فيما قال شاهد الاتهام الثاني بإنه يتبع للشرطة الأمنية بإنهم قاموا بالذهاب بأمر تفتيش صادر من لجنة إزالة التمكين في مواجهة المتهمة وتم تفتيش غرفتها وضبطوا المعروضات داخل شنطة فيما قال شاهد الاتهام الأخير مدير الفندق للمحكمة وهو صيني الجنسية بواسطة مترجم بإنه تعرف على المتهمة يوم الحادث والفندق مغلق لجائحة كرونا وحوالى الساعة الواحدة ظهراً حضر ثلاثة أفراد سودانيين جلسوا في الاستقبال يستفسرون عن اسم شخص تدعى هلين وبعد الرجوع للدفتر وجد رقم هاتف المتهمة واتصل عليها وأخبرها بالنزول لمقابلة ثلاثة أفراد سودانيين ونفى إبرازهم أمر تفتيش للمتهمة بل قاموا بأخذ مفتاح الغرفة منها بالقوة

تم تفتيش وعثر على دولارات و يونات صينية بالإضافة إلى عملة سودانية ومستندات تخص شركة بعد وصولهم إلى النيابة تم عد الدولارات نقداً وأخبروها بعددها (277)ألف دولار كما اعترضت دفاع عن المتهمة قبل إدلاء الشهود بأقوالهم بأن الشهود ليسو مدونين في يومية التحري ولكن اعترض الاتهام على الطلب وافقت المحكمة على طلب الاتهام .

المصدر : التيار نت