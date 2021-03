مذكرة من أسرة المعتقل السوداني “صالح محمد” الى الرأي العام العالمي والمحلي والإقليمي

مذكرة رقم (1) من أسرة المعتقل

صالح محمد أحمد عبدالرحمن

– الى الرأي العام العالمي والمحلي والإقليمي

– الى جهات الإختصاص كافة

نحن أسرة المهندس صالح محمد أحمد عبدالرحمن قد مرت علينا فترة ثقيلة ظل خلالها ابننا صالح معتقلاً دون جريرة معلنة يحاكم عليها فيُدان أو يبرأ منها ويطلق سراحه .. فقد تم استدعاؤه من قبل لجنة التحقيق في حادثة اغتيال طالب جامعة الخرطوم (محمد عبدالسلام سنة ١٩٩٨ )، وقد تم التحري معه للمرة الاولى بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢١ ثم اخطاره بالعودة بعد اسبوع للنظر في اقواله وبتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢١م و تم توجيه اتهام مباشر له وفتح المادة ١٣٠ القتل العمد ومن ثم صدور امر قبض دون وجود اي شبهة جنائية في مواجهته تتطلب التحفظ عليه أوتوجيه مثل هذا الاتهام سوى وجود اسمه ضمن اسماء مكتوبة على مواقع الكترونية !! حيث انه لم يرد اسمه او استدعاءه او التحقيق معه في البلاغ الاول او في اي مرحلة لاحقة من مراحل القضية أو حتى ادراج اسمه ضمن الاسماء الواردة في القضية الا بعد مرور ثمانية اعوام من الحادثة مما يشكك في سبب ادراج اسمه ضمن قائمة المشتبه بهم أو قصد من تعمد اضافة اسمه في القضية ..

إن ما يتعرض له المهندس صالح مناف للقانون، فهو قد تضرر صحياً من التحفظ عليه في الحراسة المؤقتة في وضع أثر سلباً على حالته الصحية لانه كان قد اجري ثلاث عمليات للسلسلة الفقرية في الاعوام ( 96 و 97 و 99 ) بعد تعرضها للكسر ، والان اظهر تقرير الطبيب وجود كسر في احد مسامير المسطرة المثبتة للسلسلة الفقرية مما استدعى ضرورة خضوعه للعلاج الطبيعي وحتمية وجوده في ظروف مريحة حتى لا يزيد حجم الضرر و كذلك تضررت اسرته معنوياً ونفسياً من قضاءه فترة عقوبة على جرم لم يرتكبه واتهام سوف تثبت براءته منه عاجلاً او آجلاً وذلك دون إجراء أي تحري معه طوال فترة احتجازه ،،

إن عدم اطلاق صراح ابننا صالح او تقديمه لمحاكمة قانونية وعادلة لهو أكبر وصمة لدولة القانون والحرية والعدالة ، وإن ما تفعله مؤسسات النظام القضائية والتنفيذية ولجان التحقيق بحق إبننا هو فعل يتنافى مع كافة الدساتير والشرائع السماوية والوضعية ،،

عليه إننا نطالب بالآتي :

– إطلاق سراحه فوراً دون أي مماطلة طالما انه ليس هناك ثمة شبهة او دليل اتهام عليه .

– الافضاح عن الشخص أو الجهة التي قامت بادراج اسمه في قائمة الاتهام .

– تفعيل أدوات القانون في المؤسسات العدلية بالقيام بدورها المفترض في حماية حقوق الإنسان السوداني .

إن للصبر حدود وللغبن سلطان يحرك نفوس الشرفاء تجاه قضاياهم ، ونحن سنظل في حراك مستمر في كافة المنابر إلى أن يحق الله الحق بقوته وسلطانه ويخرج المهندس صالح مرفوع الرأس كاسرا قلم الظلم ..

والله الموفق ،،

نسخة الى :

– منظمات حقوق الإنسان المحلية والقليمية والعالمية.

– الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعية الديمقراطية الداعمة للثورة.

– الصحف والمواقع الإعلامية المقروءه والمسموعة والمرئية.

– النائب العام

– رئيس الوزراء

– وزير العدل

اسرة المعتقل صالح محمد احمد عبدالرحمن

ولاية الخرطوم ، مارس ٢٠٢١م

النسخة الانجليزية لمذكرة الاسرة

Note No. (1) of the family of the detainee

Saleh Mohammed Ahmed Abdul Rahman

To global, local and regional public opinion

– To all the competent authorities

We, the family of Eng. Saleh Mohamed Ahmed Abdel Rahman, have passed a heavy period during which our son Saleh was detained without any declared crime, for which he was convicted or acquitted and released .. He was summoned by the investigation committee into the assassination of the University of Khartoum student (Muhammad Abdul Salam in 1998), He was investigated for the first time on February 2, 2021, then he was notified to return after a week to look into his statements, and on February 9, 2021 AD, a direct indictment was brought against him, and Article 130 was opened for premeditated murder, and then an arrest warrant was issued without any criminal suspicion in confronting him that requires reservation or guidance such as This accusation is only the presence of his name in the names written on electronic websites !! Whereas, he was not named, summoned, or interrogated in the first report or at any later stage of the case

Or even his name was included

in the names mentioned in the case until eight years have passed since the incident, which doubts the reason for his name being included in the list of suspects or the intention of someone who intentionally added his name to the case ..

What engineer Saleh is exposed to is contrary to the law, as he has had a health damage from being kept in temporary custody in a negative impact on his health condition because he had performed three operations on the backbone chain in the years (96, 97 and 99) after it was fractured, and now a report has come out. The doctor had a fracture in one of the screws of the ruler fixing the vertebral chain, which necessitated the necessity of undergoing physical therapy And the inevitability of his presence in comfortable conditions so that the extent of the harm does not increase, and his family has also been mentally and psychologically damaged by his serving a sentence for a crime he did not commit, and an accusation will sooner or later prove his innocence from him without conducting any investigation with him throughout his detention.

Not releasing our son Saleh or presenting him to a legal and fair trial is the biggest stigma of the state of law, freedom and justice, and what the institutions of the judicial and executive system and investigation committees do against our son is an act that is inconsistent with all constitutions and heavenly and positivist laws

Therefore, we demand the following:

– Release him immediately without any delay, as long as there is no suspicion or indictment against him.

Disclosure of the person or entity that has included his name in the indictment.

– Activating the tools of law in the justice institutions by carrying out their supposed role in protecting Sudanese human rights.

Patience has limits, and oppression has the power to move the souls of the honorable towards their causes, and we will remain in a continuous movement in all forums until God is entitled to truth in his power and authority, and engineer Saleh comes out with his head held high, breaking the pen of oppression.

God bless ,,

a copy to :

Local, regional and international human rights organizations.

The political and social democratic parties and forces that support the revolution.

Read, audio and visual newspapers and media sites.

– Attorney general

– Prime Minister

– Minister of Justice

The family of the detainee Saleh Muhammad Ahmed Abdulrahman

Khartoum State, March 2021

الشروق أسرة السودان التي لا تغيب